Juanma Lorente, abogado laboralista, alerta del error que cometen miles de trabajadores canarios todos los días: "Jamás fiches como que te vas de tu trabajo y después sigas trabajando"

Muchos trabajadores terminan su jornada, fichan, abandonan el puesto, llegan a casa y, por distintas razones, siguen trabajando fuera de horario laboral sin que se cuente ese tiempo. Aunque pueda parecer una práctica inofensiva, puede tener graves consecuencias para el empleado. Así lo ha advertido el abogado laboralista Juanma Lorente (@juanmalorentelaboralista) en uno de sus vídeos, donde explica qué puede ocurrir cuando se continúa trabajando después de haber indicado la salida en el registro horario.

Según el experto, esto es como "hacerle un favor" a la empresa, ya que el trabajador está regalando horas que no quedan registradas y que ni siquiera constan oficialmente. Se trata de una situación más común de lo que parece, provocada por tareas de última hora o ideas que surgen ya en casa. Por eso, Lorente lanza una advertencia clara: "Nunca fiches como que te vas y después sigas trabajando".

Los trabajadores hacen horas extra que no pueden reclamar

Esta circunstancia, que a priori puede parecer normal, trae detrás muchas consecuencias graves. Lo que muchos trabajadores ven como una simple una costumbre, puede convertirse en un problema serio si el empleado quiere reclamar después el tiempo trabajado y no contabilizado.

Juanma Lorente ha advertido que, aunque tengas buena relación con la empresa y que todo vaya bien ahora, "llegará el momento en que quieras reclamar las horas extra de un año hacia atrás y será muy complicado demostrarlo".

La clave está en el registro horario obligatorio. Desde 2019, todas las empresas españolas están obligadas a llevar un control diario de la jornada laboral de sus empleados, incluyendo la hora exacta de entrada y salida. Ese documento se convierte en una de las principales pruebas en caso de reclamación judicial.

El registro de jornada puede volverse en contra del trabajador

El problema aparece cuando el trabajador ficha la salida a su hora teórica, pero continúa trabajando después. En ese caso, el registro refleja únicamente una jornada ordinaria, aunque en la práctica se hayan realizado más horas.

Según explica Juanma Lorente, muchos empleados aceptan hacerlo porque la empresa les dice que "no pasa nada por quedarse un rato más". Sin embargo, cuando la relación laboral empeora o el trabajador decide reclamar cantidades pendientes a esas horas extra, esto les acaba perjudicando.

"Si en el registro pone que has trabajado ocho horas, porque fichabas y seguías trabajando, reclamar esas horas después es muchísimo más difícil", insiste el abogado laboralista.

El artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores establece que las horas extraordinarias deben registrarse día a día y abonarse o compensarse con descanso. Además, la legislación laboral obliga a las empresas a que conserven esos registros durante cuatro años y ponerlos a disposición de empleados, sindicatos e Inspección de Trabajo.

Las empresas se enfrentan a sanciones importantes si no cumplen la ley

Manipular o falsear el registro horario puede acarrear consecuencias para la empresa. La Inspección de Trabajo considera infracción no reflejar correctamente las horas realizadas por la plantilla, especialmente cuando se ocultan horas extra.

Las sanciones económicas pueden superar varios miles de euros dependiendo de la gravedad y del número de trabajadores afectados. Además, si un empleado logra demostrar que realizó más horas de las registradas, puede reclamar judicialmente el pago de esas cantidades.

El problema para muchos trabajadores es precisamente la falta de pruebas. Por eso, los expertos recomiendan conservar correos electrónicos enviados fuera de horario, mensajes, partes de trabajo o cualquier documento que permita acreditar que seguían trabajando después de fichar.

El consejo más fácil de todos es el sentido común: ficha siempre a la hora real de entrada y salida, es decir, registrar exactamente cuándo empieza y cuándo termina la jornada efectiva para evitar estos problemas.