Prensa Ibérica organiza la IV Edición del Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible

La movilidad inteligente y sostenible se ha convertido en uno de los grandes ejes de transformación de las ciudades y territorios. La combinación de innovación tecnológica, digitalización, eficiencia energética y nuevos modelos de transporte está redefiniendo la forma en la que ciudadanos, empresas y administraciones entienden la movilidad urbana e interurbana.

En este marco, el próximo 19 de mayo, Prensa Ibérica, EL PERIÓDICO, 'Activos' y El Periódico de España organizarán el IV Congreso de Movilidad Inteligente y Sostenible, balo el lema "De la estrategia a la acción: la movilidad que transforma ciudades y territorios". El encuentro tendrá lugar en el Inhala Hotel Garden, Sala Natura (C/San Bernardo, 1. Madrid) y reunirá a representantes institucionales, expertos del sector energético, tecnológico, empresarial y de la movilidad para analizar los principales desafíos y oportunidades del sector. El evento cuenta con el apoyo de Iberdrola y Moeve.

La jornada comenzará a las 10.00 h con la recepción de ponentes y asistentes, seguida de la bienvenida institucional a cargo de Ferran Boiza, director adjunto de EL PERIÓDICO.

A continuación, a las 10.25h, se celebrará la mesa de expertos "Descarbonización urbana y transición energética: cómo transformar la movilidad en las ciudades", moderada por Félix García, director de Comunicación y Marketing de ANFAC. El debate abordará cuestiones clave como la electrificación del transporte urbano y de las flotas corporativas y públicas, las Zonas de Bajas Emisiones, la gestión inteligente del tráfico, o el papel de la digitalización en la movilidad sostenible.

En esta primera mesa participarán Jorge Muñoz Riesco, responsable de Smart Mobility de Iberdrola; Francisco Rubio Carmona, responsable de Desarrollo de Negocio en Nuevas Energías de Moeve; Luis Miguel Torres, director general de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid; David Henche, responsable de Comunicación y ESG de Ayvens; y Juan Martí-Serra, director comercial Off Street Core de Telpark.

Posteriormente, a las 11.00h, tendrá lugar el bloque "La movilidad conectada: nuevos hábitos, plataformas digitales y experiencia de usuario", centrado en el impacto de las plataformas integradas, la movilidad compartida, la inteligencia artificial y la experiencia del usuario en los nuevos ecosistemas de movilidad.

La mesa contará con la participación de Álvaro Benítez, director de Transformación y Alianzas de Impulso by Pons; Florent Bannwarth, Head of BlaBlaCar Iberia; David Pérez Piñeiro, VP Human Resources, Sustainability and Public Affairs de Cabify; y un representante de REVEL.

Continuando la jornada, a las 11.30h se desarrollará la mesa "Infraestructuras, intermodalidad y territorio: conectar sin excluir", moderada por Elena de la Peña González, subdirectora general técnica de la Asociación Española de la Carretera (AEC). Este espacio pondrá el foco en la cohesión territorial, la movilidad en zonas rurales, las infraestructuras inteligentes, la logística sostenible y los nuevos modelos energéticos vinculados al transporte.

Participarán en este debate May López, directora de Desarrollo de la Plataforma por la Movilidad Sostenible; Rafael Aguilera, director general de UNO; y Federico Soria, presidente de ACEX.

La clausura institucional correrá a cargo de Sara Hernández, secretaria general de Movilidad Sostenible del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, quien pondrá el broche final a la jornada.