La Seguridad Social lo hace oficial: los pensionistas y jubilados no tendrán paga extra en mayo

Los jubilados y pensionistas canarios ya saben que no cobrarán la paga extra de su pensión en mayo. La Seguridad Social mantiene su calendario habitual y abonará la paga doble en junio. Por tanto, quienes reciban su pensión en 14 pagas anuales deberán esperar algo más de un mes para percibir este ingreso adicional, a diferencia de quienes la tienen prorrateada en 12 mensualidades.

La próxima gran fecha marcada en rojo para millones de jubilados será en las últimas semanas de junio. Esta será la primera paga extraordinaria del año. El ingreso doble llegará a más de nueve millones de pensionistas y supone uno de los momentos de mayor liquidez para muchos hogares españoles.

Lucía Feijoo Viera

Aunque legalmente el pago debe realizarse entre el 1 y el 4 de julio, como ocurre cada mes con las pensiones ordinarias, la mayoría de entidades financieras volverán a adelantar el ingreso y los pensionistas tendrán el dinero disponible entre el 22 y el 25 de junio.

¿Cuándo se cobra la paga extra de las pensiones en junio?

El ingreso de la paga extraordinaria de verano llegará junto a la mensualidad ordinaria de junio. Es decir, quienes tengan derecho a ella recibirán un doble ingreso en la misma fecha. El calendario habitual previsto por los bancos y la Seguridad Social quedará así:

Entre el 22 y el 25 de junio: adelanto bancario de la paga extra y la mensualidad ordinaria.

adelanto bancario de la paga extra y la mensualidad ordinaria. Del 1 al 4 de julio: plazo legal establecido por la Seguridad Social para efectuar el pago.

Las fechas concretas dependerán de cada entidad financiera y de si los días coinciden con fin de semana o festivos.

Estos pensionistas cobrarán la paga extra de las pensiones

La paga extraordinaria de verano corresponde a la mayoría de las pensiones contributivas del sistema español, ya que estas se abonan en 14 pagas al año, doce mensualidades ordinarias y dos extras. Tienen derecho a cobrarla:

Pensionistas de jubilación

Beneficiarios de viudedad

Pensiones de orfandad

Pensiones en favor de familiares

Incapacidad permanente derivada de enfermedad común o accidente no laboral

Pensiones no contributivas

Sin embargo, hay una excepción importante. Las pensiones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional no reciben paga extra en junio ni en noviembre porque esas cantidades ya están prorrateadas dentro de las doce mensualidades ordinarias.

Tabla pensiones extras / La Provincia / Seguridad Social

La paga extra también tributa en la Renta

Aunque muchos pensionistas esperan junio como uno de los meses más fuertes del año a nivel económico, conviene recordar que la paga extraordinaria también está sujeta a retención de IRPF, igual que la mensualidad ordinaria. Por tanto, el importe final que llega a la cuenta puede variar en función de la situación personal de cada beneficiario y del porcentaje de retención aplicado por la Seguridad Social.

El sistema público tiene actualmente más de nueve millones de pensiones contributivas activas y cada mes tiene cifras récord de gasto. En junio, con el abono simultáneo de la nómina ordinaria y la paga extraordinaria, el desembolso estatal prácticamente se duplica respecto a cualquier otro mes del año.

Las dos pagas extras son de gran ayuda para los pensionistas

Las pagas de junio y noviembre son los grandes alivios económicos del año para muchas familias. Los ingresos llegan justo antes del verano y de Navidad, épocas en las que se disparan los gastos relacionados con vacaciones, ocio, consumo eléctrico o apoyo económico a hijos y nietos. En muchos hogares, el pensionista sigue actuando como principal colchón financiero familiar. La extra permite afrontar gastos imprevistos o ayudar a familiares con dificultades económicas. También tiene un fuerte impacto sobre el consumo.