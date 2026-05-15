Canarias destina 5 millones de euros a 58 ayuntamientos para rehabilitar viviendas rurales y frenar la despoblación

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, ha publicado esta semana una nueva convocatoria de las ayudas para combatir la despoblación en el medio rural correspondiente al ejercicio 2026.

El programa cuenta con una dotación global de 5 millones de euros y beneficiará a 58 ayuntamientos canarios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de impulsar la rehabilitación de viviendas en entornos rurales, mejorar las condiciones de habitabilidad y favorecer la permanencia de la población en las zonas menos pobladas del Archipiélago. Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus proyectos desde hoy y hasta el próximo 15 de junio

La distribución del crédito fue aprobada por la Comisión de Seguimiento del convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), atendiendo a criterios de población (50%), número de demandantes inscritos en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias (30%) y un criterio fijo basado en la solidaridad intermunicipal (20%). Serán los ayuntamientos beneficiarios quienes se encarguen de tramitar, gestionar y asignar las subvenciones conforme a los criterios establecidos en el programa.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la rehabilitación de viviendas aisladas o interiores de edificios; reformas destinadas a mejorar la accesibilidad y adaptación de hogares para personas con movilidad reducida o diversidad funcional; instalación de sistemas de domótica orientados a fomentar la autonomía personal; así como intervenciones en cocinas, baños y aseos para garantizar unas condiciones mínimas de habitabilidad. Asimismo, el programa contempla actuaciones de mejora de la eficiencia energética y obras en viviendas aisladas fuera de ordenación cuando estas permitan avanzar en su regularización.

Los datos por islas

Por islas, Tenerife concentra el mayor número de municipios beneficiarios, con 17 ayuntamientos; seguida de La Palma, con 13; Gran Canaria, con 12; La Gomera, con 6; Lanzarote, con 4; y Fuerteventura y El Hierro, con 3 municipios cada una.

Por islas, en Tenerife recibirán financiación Santa Úrsula (239.409,43 euros), El Rosario (214.592,73 euros), Santiago del Teide (175.227,18 euros), Tegueste (120.918,21 euros), La Matanza de Acentejo (116.578,04 euros), El Sauzal (116.098,86 euros), La Victoria de Acentejo (107.639,10 euros), Arico (94.867,97 euros), Garachico (84.921,78 euros), Los Silos (76.184,58 euros), Arafo (69.104,73 euros), La Guancha (68.779,22 euros), Buenavista del Norte (65.628,46 euros), San Juan de la Rambla (64.356,86 euros), El Tanque (48.110,84 euros), Fasnia (42.864,62 euros) y Vilaflor de Chasna (28.838,74 euros).

En Gran Canaria, las ayudas llegarán a Santa Brígida (152.870,99 euros), Santa María de Guía (152.664,48 euros), Teror (124.534,74 euros), Agaete (97.792,65 euros), Valsequillo (91.339,03 euros), Firgas (85.871,22 euros), Moya (84.521,50 euros), Vega de San Mateo (72.776,36 euros), La Aldea de San Nicolás (68.438,90 euros), Valleseco (61.445,17 euros), Tejeda (31.119,85 euros) y Artenara (24.739,58 euros). En Lanzarote, Yaiza recibirá 280.765,47 euros, seguida de San Bartolomé (200.627,73 euros), Tinajo (66.671,48 euros) y Haría (60.108,64 euros). Por su parte, en Fuerteventura, Tuineje contará con 140.252,87 euros, Antigua con 117.483,91 euros y Betancuria con 24.072,07 euros.

En La Palma, las subvenciones beneficiarán a Santa Cruz de La Palma (165.322,10 euros), El Paso (99.335,70 euros), Breña Alta (92.829,24 euros), Tazacorte (84.253,50 euros), Breña Baja (79.133,09 euros), Puntallana (61.915,01 euros), San Andrés y Sauces (61.537,87 euros), Villa de Mazo (56.479,72 euros), Puntagorda (53.188,56 euros), Tijarafe (50.140,09 euros), Barlovento (32.934,57 euros), Fuencaliente (32.747,78 euros) y Garafía (32.711,98 euros).

Asimismo, en La Gomera recibirán ayudas San Sebastián de La Gomera (102.343,78 euros), Valle Gran Rey (50.299,79 euros), Vallehermoso (39.267,02 euros), Alajeró (38.032,10 euros), Hermigua (33.396,23 euros) y Agulo (25.400,31 euros).

Finalmente, en El Hierro, Valverde dispondrá de 55.706,09 euros, Frontera de 49.950,76 euros y El Pinar de 30.856,74 euros. Con esta convocatoria, el Gobierno de Canarias continúa reforzando su estrategia para fijar población en las medianías y municipios rurales, promoviendo viviendas dignas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudadanía, al tiempo que contribuye a cohesionar el territorio y combatir la despoblación en el Archipiélago.