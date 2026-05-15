Confirmado por el Gobierno: Canarias se libra de la subida del IVA en la luz y el gas que sufrirá toda España

La mayoría de los españoles notará los efectos de la subida del IVA en la luz y el gas anunciada por el Gobierno, que ha puesto fin al escudo energético justo antes del verano. A partir del 1 de junio, estos dos suministros esenciales pasarán de tributar al 10% al 21%. Sin embargo, en Canarias este incremento apenas tendrá impacto directo, ya que en las islas no se aplica el IVA, sino el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Esto hará que desaparezcan gran parte de las rebajas fiscales aplicadas durante la crisis energética, una decisión que hará que las facturas sean más caras para millones de hogares. Según algunos cálculos, el incremento puede superar los 10 euros mensuales en algunos casos, aunque en Canarias el golpe será mucho más limitado.

Así se había aplicado el escudo energético

La clave está en el regreso de los impuestos habituales. Durante los últimos años, el Ejecutivo había reducido el IVA de la electricidad y el gas del 21% al 10% para contener la inflación y aliviar el gasto doméstico. Ahora, con los precios estabilizados y el IPC moderándose, Hacienda recuperará la tributación ordinaria.

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Además del IVA, también vuelve a su nivel normal el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que dejará atrás la bonificación temporal del 0,5% para regresar al entorno del 5%. Esa doble subida fiscal es la que provocará que muchos consumidores noten un incremento inmediato en los próximos recibos.

El Gobierno defiende que la medida responde a la caída de los precios energéticos en el mercado mayorista y al compromiso adquirido con Bruselas para retirar progresivamente las ayudas extraordinarias aprobadas durante la crisis inflacionaria.

Canarias no sufrirá el mismo impacto

El efecto en Canarias será mucho menor que en el resto de España. Al no aplicarse el IVA, sino IGIC, la electricidad doméstica mantiene un tipo reducido que continúa situado en el 0%.

Eso significa que los consumidores canarios se libran del mayor incremento fiscal, el salto del IVA del 10% al 21% que sí pagarán los hogares peninsulares.

El principal cambio llegará únicamente por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, que sí es estatal y afecta a todo el país por igual. Eso significa que para una familia que resida en el archipiélago, el aumento podría quedarse entre uno y tres euros más al mes en el recibo de la luz.