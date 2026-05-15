Confirmado por el SEPE: ayuda de 480 euros para los trabajadores canarios que encuentren trabajo a jornada completa y cumplan estos requisitos

Los desempleados canarios que hayan encontrado trabajo pueden beneficiarse del Complemento de Apoyo al Empleo (CAE), una ayuda gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Este ingreso permite compatibilizar parte del subsidio con un nuevo empleo y su cuantía depende de factores como la duración del contrato, la jornada laboral y los requisitos que cumpla cada beneficiario.

Gracias a esta ayuda, encontrar trabajo ya no implicará perder automáticamente toda la ayuda del paro. El objetivo es evitar que aceptar un empleo suponga un perjuicio económico inmediato, especialmente en aquellos casos en los que el nuevo salario es bajo o el contrato genera incertidumbre.

Cómo obtener los certificados del SEPE / SEPE

Con este mecanismo, el trabajador puede mantener durante varios meses una parte de la ayuda mientras se reincorpora al mercado laboral. La medida afecta tanto a beneficiarios de subsidios asistenciales como a quienes cobran la prestación contributiva por desempleo, aunque las condiciones cambian según cada caso.

Qué trabajadores pueden acceder al Complemento de Apoyo al Empleo

El CAE está dirigido a desempleados que encuentren un trabajo por cuenta ajena y cumplan los requisitos que establece el SEPE:

El nuevo salario bruto no puede superar los 2.250 euros mensuales.

El contrato debe ser por cuenta ajena, no como autónomo.

El trabajador no puede haber trabajado en esa misma empresa durante el último año.

Tampoco puede existir parentesco directo con el empresario o la dirección de la compañía.

Además, el complemento tiene un límite temporal. Se puede cobrar durante un máximo de 180 días por cada empleo compatible, aunque los días consumidos se descuentan posteriormente de la duración total del subsidio o prestación pendiente.

El SEPE paga hasta 480 euros

En el caso de quienes estén cobrando un subsidio por desempleo, la cuantía disminuye progresivamente a medida que pasan los meses. Así queda el calendario de pagos previsto por el SEPE para trabajadores a jornada completa:

Cuantías del CAE / SEPE

Si el contrato es a tiempo parcial, las cantidades se reducen proporcionalmente según la jornada realizada.

Los trabajadores que perciben la prestación contributiva ordinaria también pueden acceder al complemento, aunque el SEPE pone requisitos más estrictos.

En estos casos, la prestación reconocida debe haber tenido una duración inicial mínima de 14 meses y el desempleado debe haber agotado ya los primeros nueve meses de cobro antes de firmar el nuevo contrato. Además, la ayuda debe haberse reconocido después del 1 de abril de 2025, fecha en la que entró en vigor la reforma asistencial.

Con este modelo, el Ministerio de Trabajo busca combatir uno de los grandes problemas históricos del sistema, que algunos desempleados rechazaran ofertas laborales porque suponían perder toda la ayuda y acabar ingresando prácticamente lo mismo, o incluso menos, trabajando.