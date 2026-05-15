España necesitará hasta 17.000 trabajadores para cubrir las jubilaciones masivas en los puertos antes de 2031

El sistema portuario español afronta uno de los mayores desafíos laborales de las próximas décadas. El sector marítimo necesitará incorporar entre 12.000 y 17.000 nuevos profesionales antes de 2031 para cubrir la oleada de jubilaciones prevista entre los trabajadores de la generación del ‘baby boom’.

Así lo recoge el informe “El desafío del talento en los puertos españoles”, elaborado por la consultora Ocean Capital Partners (OCP), que advierte de un relevo generacional sin precedentes en un momento especialmente delicado para la transformación logística y tecnológica de los puertos españoles.

La situación no responde únicamente a una cuestión demográfica. El problema, según el estudio, es que la salida masiva de trabajadores coincide con un cambio profundo en el modelo portuario, donde la automatización, la digitalización y las energías limpias están transformando completamente las necesidades laborales del sector.

Un cambio histórico en el sistema portuario español

Los puertos españoles se preparan para un escenario completamente distinto al de hace apenas una década. La modernización de infraestructuras, la automatización de terminales y los nuevos sistemas de gestión logística impulsados por la Unión Europea están modificando tanto las operaciones como los perfiles profesionales que demandan las empresas.

Tradicionalmente, el empleo portuario estaba asociado principalmente a trabajos operativos o relacionados con la estiba y la actividad física en muelles y terminales. Sin embargo, el nuevo contexto requiere cada vez más trabajadores especializados en tecnología, análisis de datos, ingeniería y gestión energética.

El informe de OCP alerta de una creciente brecha de talento derivada precisamente de esa transformación acelerada.

Los perfiles más buscados

Entre los profesionales más demandados durante los próximos años destacan perfiles altamente especializados en distintas áreas técnicas y tecnológicas.

El sector marítimo necesitará:

ingenieros navales

ingenieros civiles

especialistas mecánicos y eléctricos

expertos en automatización industrial

analistas de datos y Big Data

profesionales en digitalización logística

técnicos en energías limpias y combustibles sostenibles

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