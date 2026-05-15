El BOC lo hace oficial: la Seguridad Social pagará en mayo una paga extra de 200 euros y 400 euros al año en las pensiones a más de 40.000 canarios

El Gobierno de Canarias ha alcanzado un acuerdo histórico con el Gobierno de España para desbloquear una situación que llevaba meses paralizada. La Seguridad Social abonará este mes de mayo una paga extra de 200 euros a los pensionistas canarios beneficiarios de pensiones no contributivas, con el objetivo de reforzar su poder adquisitivo. De este modo, sale adelante el complemento autonómico de 2026 que contempla 400 euros adicionales al año que complementarán a las pagas extras de la Seguridad Social.

El pacto cerrado este jueves entre ambos ejecutivos, beneficiará a más de 42.000 personas en Canarias que perciben pensiones no contributivas. La medida busca apoyar a las rentas más bajas y responde a una iniciativa impulsada por el Ejecutivo regional, que llevaba tiempo defendiendo la necesidad de desbloquear esta ayuda.

Clavijo ve una "muy buena noticia" el acuerdo sobre pensiones entre su Ejecutivo y el Gobierno / La Provincia

Su aprobación supone un alivio para miles de pensionistas. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, aseguró que "el desbloqueo de la ayuda extra evita que el Estado lleve el conflicto al Tribunal Constitucional".

Así funciona el complemento aprobado por el Gobierno Canario

La resolución del Boletín Oficial de Canarias (BOC) Nº 071, del martes 14 de abril de 2026, establece la aprobación de un complemento de 400 euros anuales, fraccionado en dos abonos de 200 euros cada uno. Estos complementarán a la paga extra que ya hace la Seguridad Social y se pagarán en los meses de mayo y noviembre de 2026.

El conflicto surgía con el con el Gobierno de España, porque es el encargado de pagar las pensiones y podría haber problemas legales relacionados con los límites de ingresos.

Los pensionistas canarios recibirán este complemento / Archivo

El complemento está dirigido a personas que cobran pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, es decir, quienes no pudieron cotizar lo suficiente para acceder a una pensión contributiva ordinaria o que cuentan con un elevado grado de discapacidad y bajos ingresos.

No hay que solicitar el complemento

Uno de los aspectos más destacados de esta ayuda es que no requiere trámites adicionales. El ingreso se realiza automáticamente en la misma cuenta bancaria donde el pensionista recibe habitualmente su prestación mensual.

Para cobrarlo, únicamente es necesario cumplir tres condiciones:

Residir legalmente en Canarias.

Estar en situación activa de cobro de la pensión no contributiva.

No tener el expediente suspendido en el momento del pago.

La principal preocupación del Ejecutivo canario era que este ingreso adicional pudiera computar como renta y provocara que algunos beneficiarios superasen el límite económico exigido para mantener la pensión no contributiva. Finalmente, el Gobierno central aceptó la fórmula planteada por Canarias y descartó recurrir la medida.

Eso garantiza que estos 400 euros no se tengan en cuenta como ingresos ordinarios y por tanto, no afecten al derecho a seguir cobrando la pensión principal.

Desde el Gobierno autonómico insisten en que esta ayuda intenta compensar el sobrecoste que soportan muchas familias del archipiélago por la insularidad y la subida generalizada de precios. Para muchos pensionistas, especialmente quienes viven solos o sostienen económicamente a otros familiares, estos 400 euros extra son un apoyo muy importante para afrontar gastos básicos.