Arehucas: más de 140 años destilando la esencia de Canarias

Existen marcas que no necesitan presentación porque forman parte de la memoria colectiva. Arehucas es una de ellas. Desde hace más de catorce décadas, esta destilería grancanaria ha estado presente en brindis, celebraciones y en la vida cotidiana de las islas. Sus referencias más icónicas -Carta Oro y Carta Blanca- resultan tan familiares en una tienda de Arucas como en cualquier punto del archipiélago. Y el ronmiel, con ese perfil dulce y singular que evoca el carácter canario, lleva generaciones consolidando un sello propio. Todo ello responde a una idea clara: identidad y arraigo.

La compañía, de capital íntegramente canario, ha logrado conjugar tradición e innovación sin diluir su esencia. A una gama clásica que ha conquistado a distintas generaciones se suman rones añejos de mayor valor añadido, pensados para un consumidor cada vez más exigente. Este equilibrio se sostiene sobre un modelo productivo que apuesta por el control integral, desde el cultivo de caña de azúcar en Canarias -con certificación ecológica- hasta el embotellado final. Proximidad, autosuficiencia y coherencia definen así una propuesta diferenciada dentro del mercado.

Barricas de ron. / Marcos Cabrera

En ese contexto, la sostenibilidad se presenta como una práctica tangible. La incorporación de energías renovables mediante placas solares, el uso de vehículos eléctricos, la optimización de residuos o el aprovechamiento integral de la materia prima durante la zafra son medidas que reducen de forma efectiva la huella ambiental. A ello se suma la implantación de la jornada laboral de cuatro días, una decisión que incide directamente en la conciliación, el bienestar del equipo y la eficiencia operativa.

Arehucas representa una manera de entender la empresa profundamente ligada a su territorio. Capital canario, producción local y una trayectoria que ha sabido evolucionar sin desprenderse de sus raíces construyen un modelo sólido y coherente. Más allá de su dimensión industrial, la marca ha construido un vínculo emocional con varias generaciones de isleños, convirtiéndose en un símbolo que se reconoce, que se transmite y que ocupa un lugar propio en la memoria colectiva de Canarias.