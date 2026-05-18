Gonzalo Bernardos, economista, explica por qué Bizum Pay puede cambiar los pagos en España para siempre: "A los comercios les irá mejor"

Bizum Pay se estrena hoy con el objetivo de revolucionar los pagos en España. Este nuevo sistema, que aspira a competir con Google Pay, Apple Pay, Visa y Mastercard, podrá utilizarse próximamente en comercios y nace con el objetivo de convertirse en uno de los métodos de pago más usados del país. Ante este lanzamiento, el economista Gonzalo Bernardos ha explicado en el programa de La Sexta Más, Más Vale Tarde, las ventajas que tendrá para los consumidores pagar con esta nueva herramienta disponible en casi todos los bancos españoles.

El economista destaca que "la llegada de Bizum Pay romperá el duopolio" que hasta ahora mantenían las grandes compañías estadounidenses en los pagos digitales. Según explica, este cambio podría beneficiar tanto a consumidores como a comercios.

Gracias a esto, se abre la puerta a una reducción de las comisiones que aplican operadores como Visa y Mastercard en las transacciones habituales y en las compras aplazadas. Este nuevo método de pago, desarrollado en España, busca plantar cara a los grandes competidores internacionales del sector.

Menos tiendas se opondrán a la tarjeta de crédito gracias a Bizum Pay

Hasta ahora, parte del pequeño comercio se mostraba reticente a aceptar pagos con tarjeta y ha preferido por mantener el efectivo. Esta decisión estaba motivada por el coste asociado al mantenimiento de los datáfonos y a las comisiones bancarias por operación. Por cada euro que ganaban, el beneficio se reduce entre 20 o 25 céntimos debido a estos costes. "Si tú tienes un monopolio, pones el precio casi que te da la gana. Cuando tienes competencia, no tienes más remedio que bajar precios", afirma el economista.

Estos gastos reducían el margen de muchos negocios, especialmente en compras de bajo importe. Sin embargo, con la implantación progresiva de Bizum Pay, tiendas, peluquerías, bares y otros establecimientos podrían apostar por este nuevo sistema si finalmente supone una reducción de las comisiones frente a los métodos de pago tradicionales.

Según Gonzalo Bernardos, la llegada de Bizum Pay puede aliviar parte de esa presión económica: "Este problema se habrá terminado. Tú podrás pagar con una aplicación sin que les conlleve tanta comisión". La clave está en que el nuevo sistema introduce competencia real en un mercado dominado durante años por muy pocos operadores internacionales.

Un rival español frente al dominio de Visa y Mastercard

Bizum Pay nace respaldado por 40 bancos y apoyado en una infraestructura tecnológica desarrollada en España. Otro de los argumentos que destaca Bernardos tiene que ver con el destino económico de las comisiones.

Actualmente, gran parte de los pagos digitales terminan generando ingresos para multinacionales extranjeras. Con Bizum Pay, una parte de ese dinero pasaría a quedarse dentro del sistema financiero español y "ese dinero, en lugar de marcharse al extranjero, se queda aquí", explica el economista.

Además, el peso que tienen otras plataformas tecnológicas internacionales en los pagos móviles actuales, como Apple Pay y Google Pay, caerá.

Los consumidores también notarán las ventajas de Bizum Pay

La reducción de costes para los comercios beneficiará de manera indirecta a los consumidores. Menos gastos por transacción permiten a muchos negocios mejorar márgenes o evitar trasladar determinados costes al precio final de productos y servicios.

Además, Bizum parte con una ventaja importante, millones de españoles ya utilizan la aplicación para enviar dinero instantáneo entre contactos, por lo que el salto al pago en tiendas físicas resulta mucho más sencillo que introducir una plataforma completamente nueva.

Hacienda seguirá controlando los pagos

Durante la explicación, Gonzalo Bernardos aclaraba una duda muy frecuente, cómo tributarán los pagos realizados con Bizum Pay.

El experto recuerda que el funcionamiento será similar al de cualquier pago con tarjeta tradicional: "La tributación será igual que si estuvieran pagando con tarjeta". Además, recuerda que para Hacienda, los pagos electrónicos facilitan el control de la actividad económica frente al dinero en efectivo, donde resulta más complicado seguir el rastro de determinadas operaciones.

Aunque el pago en comercios todavía está comenzando, Bernardos cree que el modelo puede extenderse a otros países europeos en el futuro y "en Europa va a triunfar", asegura.