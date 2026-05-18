Confirmado por el Gobierno: ya se conoce la fecha en la que se podrá solicitar la ayuda de 400 euros para los canarios necidos en 2008

Los jóvenes canarios que cumplen este año los 18 años podrán solicitar una ayuda destinada a cubrir gastos en actividades culturales, de ocio y entretenimiento. El Bono Cultural Joven, impulsado por el Ministerio de Cultura, abrirá su plazo de solicitud en menos de un mes y los nacidos en 2008 ya esperan poder acceder a esta ayuda para disfrutar de libros, música, cine, teatro, videojuegos y otros productos similares.

Aunque el Ministerio todavía no ha publicado oficialmente la convocatoria de 2026, las previsiones apuntan a que el proceso de solicitud arrancará a mediados de junio, siguiendo el calendario habitual de las ediciones anteriores.

Las previsiones apuntan al 15 de junio como fecha de apertura del Bono Cultural Joven

El experto en becas y ayudas Raúl (@raulgb_02), ha revelado en uno de sus vídeos que la fecha de publicación del Bono Cultural Joven, "es siempre el mismo mes y el mismo día de la misma semana". Según el creador de contenido, este año correspondería al lunes 15 de junio.

La iniciativa se puso en marcha en 2022, tras la pandemia, y acumula ya más de 930.000 beneficiarios en toda España, convirtiéndose en una de las ayudas más utilizadas por los jóvenes al cumplir los 18 años.

El plazo oficial para pedirlo estaría abierto entre el 15 de junio y el 31 de octubre. El Ministerio de Cultura suele activar el sistema durante el mes de junio y mantiene varios meses para completar las solicitudes, aunque muchos usuarios recomiendan tramitarlo cuanto antes debido a las esperas administrativas y al tiempo que puede tardar en llegar la tarjeta.

Quién podrá solicitar el Bono Cultural Joven

La nueva convocatoria estará destinada a quienes cumplan 18 años durante 2026. Para pedir el bono tienes que cumplir estos requisitos:

Tener o cumplir 18 años en esta convocatoria

Tener nacionalidad española

Ser residente legal en España

Ser solicitante de asilo

Ser desplazado temporal

Ser un extranjero extutelado

El trámite debe realizarse de forma telemática a través de la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Cultura.

Una vez aprobada la ayuda, el beneficiario recibe una tarjeta prepago virtual nominativa con una validez de doce meses. El dinero se entrega en un único pago y solo puede utilizarse en establecimientos adheridos al programa. Actualmente, existen cerca de 3.700 comercios, plataformas y entidades culturales asociadas en toda España que se pueden consultar en la propia web del Bono Cultural Joven.

El Bono Cultural Joven es una ayuda clave para miles de personas / Ministerio de Cultura

En los casos en los que el joven no disponga de un móvil compatible, el Ministerio puede emitir una tarjeta física. La tarjeta es personal e intransferible y el usuario debe conservar tickets o facturas de las compras realizadas.

En qué se pueden gastar los 400 euros

El Bono Cultural Joven divide el dinero en tres bloques distintos para garantizar un reparto equilibrado entre diferentes tipos de consumo cultural:

Artes en vivo y actividades culturales: 200 euros

Este apartado incluye:

Entradas para cine.

Teatro y espectáculos.

Conciertos y festivales.

Museos y exposiciones.

Patrimonio cultural.

Eventos audiovisuales o literarios.

Productos físicos: 100 euros

Se pueden comprar:

Libros.

Revistas y prensa.

Videojuegos.

Discos y CD.

DVD o Blu-ray.

Partituras.

Consumo digital: 100 euros

El bono también cubre:

Plataformas musicales y audiovisuales.

Suscripciones digitales.

Audiolibros y e-books.

Podcasts.

Videojuegos online.

Prensa digital.

Distribución de las cuantías del Bono Cultural Joven / Ministerio de Cultura

El Ministerio mantiene varias limitaciones para evitar usos ajenos a la finalidad cultural de la ayuda. No está permitido utilizar el bono para adquirir:

Libros de texto escolares.

Material de papelería.

Teléfonos móviles u ordenadores.

Hardware y productos electrónicos.

Instrumentos musicales.

Moda o gastronomía.

Entradas deportivas.

Productos calificados como X.

Además, la compra online con envío a domicilio de productos físicos no está permitida. Los artículos deben recogerse en tienda física o mediante recogida presencial. Uno de los puntos que más dudas genera entre los beneficiarios afecta a las plataformas digitales. Las suscripciones a servicios audiovisuales, musicales o de videojuegos solo pueden mantenerse durante cuatro meses por plataforma. Tras ese periodo, el servicio se cancela automáticamente.

La última edición del programa contó con una dotación cercana a 170 millones de euros. El Ejecutivo defiende que la medida sirve para fomentar hábitos culturales entre los jóvenes y apoyar a sectores especialmente afectados durante los últimos años, como el cine, la música en directo o las librerías.