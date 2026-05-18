El Gobierno lo hace Oficial: esta es la ayuda de 12.600 euros al año para opositar a juez, fiscal o abogado del Estado gracias a las Becas SERÉ

Los opositores canarios que estén preparando el acceso a la Carrera Judicial o Fiscal, al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia o al de Abogados del Estado pueden beneficiarse de un programa de ayudas del Gobierno. El Ministerio de Justicia cuenta con las Becas SERÉ, dirigidas a quienes cumplan los requisitos establecidos. De este modo, los interesados pueden solicitar este apoyo económico para afrontar con más garantías la preparación de estas oposiciones.

Preparar estas oposiciones puede convertirse en una carrera de fondo de varios años. Academias, preparadores privados, temarios, alquileres y la imposibilidad de trabajar a jornada completa hacen que muchos aspirantes abandonen antes siquiera de intentarlo. Para reducir esa barrera económica nacieron las Becas SERÉ para ayudar a los muchos candidatos que necesitan entre cuatro y seis años de estudio intensivo antes de lograr una plaza.

Las Becas SERÉ están destinadas a cientos de opositores españoles

Las ayudas están dirigidas a graduados o licenciados en Derecho que quieran acceder a algunos de los cuerpos más altos de la Administración de Justicia. Su objetivo es que el nivel económico familiar no sea el factor que determine quién puede permitirse estudiar una oposición de este tipo durante varios años.

Para la convocatoria de 2026 se han destinado 18 millones de euros y para completar 1.425 plazas repartidas entre distintas oposiciones.

Las ayudas están destinadas exclusivamente a aspirantes que preparen alguno de estos procesos selectivos:

Carrera Judicial y Fiscal.

Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Cuerpo de Abogados del Estado.

En todos los casos es obligatorio acreditar que la oposición se prepara bajo la supervisión de un centro especializado o de preparadores habilitados.

Las Becas SERÉ no están abiertas a cualquier estudiante de Derecho. El Ministerio fija estos requisitos académicos, económicos y personales que deben cumplirse obligatoriamente:

Tener el Grado o Licenciatura en Derecho.

Estar preparando una de las oposiciones incluidas en la convocatoria.

Acreditar bajos ingresos familiares.

No trabajar más de 20 horas semanales.

No recibir otra ayuda destinada al mismo fin.

Estudiar con un preparador o academia especializada.

También existe una reserva específica para personas con discapacidad, además de puntuación adicional para víctimas de violencia de género o terrorismo.

Uno de los aspectos más importantes del proceso es el límite de renta familiar. El Ministerio prioriza a quienes tienen menos recursos económicos, utilizando como referencia la renta per cápita de la unidad familiar. Aunque las cifras varían cada año, el umbral suele rondar los 15.000 euros brutos anuales por miembro de la familia.

Por este motivo, muchos aspirantes deben presentar documentación económica detallada, incluida la declaración de la renta, certificados de empadronamiento y acreditaciones familiares.

La Beca SERÉ se puede cobrar de dos maneras

La cuantía fijada para 2026 asciende a 12.600 euros anuales por beneficiario, lo que equivale a unos 1.050 euros mensuales durante un año, con posibilidad de cobrarla hasta en cuatro.

En el caso de jueces y fiscales, existen dos modalidades diferentes de cobro:

Solo económica: 12.600 euros de golpe en un único ingreso.

12.600 euros de golpe en un único ingreso. Mixta: 9.000 euros más otros 3.600 si la preparación oficial está valorada en esa cuantía.

Para los opositores a LAJ y Abogacía del Estado, toda la ayuda se entrega en forma económica.

Becas SERÉ / Ministerio de Justicia

Además, el Gobierno quiere blindar estas becas y garantizar para que nunca queden por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Cómo se solicitan las ayudas

El plazo para pedir las Becas SERÉ 2026 cerró el pasado 7 de mayo, y el Ministerio de Justicia sacará pronto las resoluciones. Sin embargo, los interesados pueden solicitarla en la siguiente convocatoria. Para hacerlo, el trámite se realiza completamente online a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia y del portal habilitado para las Becas SERÉ.

Las ayudas no se limitan a un único curso, sino que pueden renovarse hasta alcanzar un máximo de cuatro años. El Ministerio exige demostrar aprovechamiento académico y continuidad real en la oposición. Para las renovaciones más avanzadas, el opositor debe incluso acreditar que se ha presentado a exámenes oficiales y que ha logrado superar al menos el primer ejercicio en determinadas convocatorias.