La mano de obra extranjera no rejuvenece el mercado laboral de Canarias

La progresiva jubilación de los baby boomers –la generación nacida entre 1958 y 1977– a menudo sitúa a la migración en el centro del debate como posible antídoto frente a la falta de jóvenes que sostengan el sistema de pensiones. Sin embargo, la población nacida fuera que llega a Canarias presenta un perfil cada vez más envejecido. En el caso del Archipiélago, un estudio de Funcas revela que la migración no solo no reduce el envejecimiento del conjunto de la población, sino que lo incrementa ligeramente: eleva el índice en 0,05 puntos. La condición de las Islas como destino de retiro para ciudadanos del norte de Europa y el envejecimiento natural de quienes llegaron durante la gran oleada migratoria de 2000 a 2008 son algunos de los factores que explican esta realidad.

Canarias registra 166 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15, una proporción ligeramente superior a la media nacional, situada en 161. El informe calcula este índice de envejecimiento como la relación entre la población de 65 o más años y la de 0 a 14. Aunque se trata de un dato elevado, la brecha se amplía al observar únicamente a los residentes nacidos fuera de España. En el caso del Archipiélago, la ratio alcanza los 203 mayores por cada 100 menores, el tercer valor más elevado del país, solo por detrás de Cantabria (236) y Baleares (256).

En este sentido, el informe anota una nueva perspectiva a la migración. Por un lado explica que «no se puede negar que, sin inmigración, la población europea caería de forma significativa en las próximas décadas». Pues para la media de la Unión Europea, el crecimiento vegetativo es ya negativo y el crecimiento poblacional depende enteramente del saldo migratorio. Eso sí, el estudio concluye que «esa contribución es relevante, pero limitada, puesto que, aunque la inmigración puede aliviar temporalmente algunos efectos del cambio demográfico, no resuelve sus causas de fondo».

La cuestión no es menor, porque el informe de Funcas no se limita a medir el envejecimiento en términos relativos, sino que advierte de sus efectos futuros sobre los servicios públicos. El estudio señala que el aumento del peso de los mayores de 54 años entre la población nacida fuera anticipa, en un horizonte de diez a quince años, una mayor demanda de servicios sanitarios y de dependencia. A esa presión se suma el impacto sobre el conjunto del sistema de bienestar, incluido el gasto en pensiones, en la medida en que una parte de quienes llegaron durante la gran oleada migratoria de los 2000 accederá a la jubilación tras haber desarrollado buena parte de su vida laboral en España. Funcas lo resume como una «presión adicional sobre los sistemas de bienestar» y una «mayor presión sobre salud y dependencia».

Sistema de pensiones

Este fenómeno se produce, además, en un país que ya afronta un desequilibrio estructural en su sistema de pensiones. La jubilación progresiva de los boomers incrementará el número de perceptores en las próximas décadas. A ello se añade el aumento de la esperanza de vida y el mayor nivel formativo y salarial de parte de quienes se incorporan ahora a la jubilación, lo que se traduce en prestaciones más elevadas que las de generaciones anteriores. En este contexto, el envejecimiento de la población migrante no sustituye la presión generada por la población autóctona, sino que se suma a ella y amplía el reto presupuestario de los próximos años.

Pero, ¿a qué se debe este envejecimiento? Primero, a que el incremento de población migrante se concentra en dos periodos muy concretos: 2000-2008 y 2021-2025. Muchas personas que llegaron jóvenes en este primer periodo –impulsadas por el rápido crecimiento económico que vivió España hasta 2008– ya han envejecido en el país. Pues bien, quienes llegaron con 20 o 35 años hoy tienen entre 40 y 55.

Por otro lado, las nuevas llegadas incluyen cada vez más personas mayores de 54 años, en parte, por procesos de reagrupación familiar. En esta línea, a nivel nacional, cerca de una de cada cinco nuevas llegadas en 2024 tenía 55 años o más. Además, cada vez llegan menos menores. En 2024 solo el 13% de los nuevos residentes nacidos en el extranjero tenía menos de 15 años, mientras que el 18% tenía 55 años o más.

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También cabe destacar, en aquellos destinos turísticos como lo son Canarias y Baleares, cómo influye la vinculación de estos territorios como destinos de jubilación. Las Islas han captado el interés de miles de jubilados europeos gracias a su calidad de vida y los precios más bajos en comparación con sus países de origen. Por lo que alemanes, británicos, franceses y nórdicos figuran entre los colectivos más numerosos que eligen establecer su residencia en el Archipiélago a partir de edades superiores a los 60 años. Por otro lado, también disminuyen los nacimientos de hijos de madres migrantes. En concreto lo hicieron un 10% entre 2009 y 2024. El motivo: la población extranjera acaba adaptándose al mismo contexto de dificultades económicas, vivienda cara y baja natalidad que ya condiciona a las familias en el caso de Canarias.