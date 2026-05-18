Es oficial que entra en vigor hoy: ya puedes pagar con Bizum en las tiendas de Canarias gracias al nuevo sistema Bizum Pay, que viene a sustituir a Visa y Mastercard

Los grandes bancos españoles están cambiando las reglas de los pagos digitales para millones de consumidores. La digitalización ya es una realidad, especialmente desde la llegada de Bizum, el sistema que permite realizar transferencias instantáneas entre particulares. Desde hoy, 18 de mayo, Bizum Pay dará un nuevo salto y se consolidará como método de pago autorizado en comercios, con el objetivo de reducir la dependencia de intermediarios como Visa, Mastercard y otras compañías de pago.

El sistema se prepara para dar uno de los pasos más importantes desde su creación. A partir del 18 de mayo, los consumidores podrán pagar en comercios simplemente acercando el móvil al datáfono, sin necesidad de tarjeta ni de introducir PIN.

Bizum será una alternativa para pagar en tiendas / ARCHIVO

Se trata de una evolución que busca convertir a Bizum en una alternativa a los métodos de pago tradicionales y consolidarlo más allá de los envíos entre particulares o las compras online.

Así funcionará el nuevo Bizum en tiendas

El funcionamiento del sistema será casi igual que el pago con tarjeta contactless o con servicios como Apple o Google Pay. El usuario solo tendrá que desbloquear su teléfono móvil y acercarlo al terminal de pago.

La autenticación se realizará mediante sistemas biométricos del propio dispositivo, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, lo que elimina la necesidad de introducir códigos en el datáfono.

El pago podrá hacerse desde la app del banco, donde ya está integrado Bizum, o desde una aplicación específica que acompañará este despliegue usando el NFC del propio teléfono.

El despliegue será progresivo

Aunque la fecha de inicio está fijada para mayo, la implantación no será inmediata en todos los comercios. En una primera fase, el sistema estará disponible en grandes cadenas y para clientes de entidades como CaixaBank, Banco Sabadell y Bankinter.

El resto de bancos y establecimientos se irán incorporando de forma progresiva en los meses siguientes, a medida que se actualicen los datáfonos y se adapten los sistemas.

La llegada a las tiendas físicas responde a una estrategia clara del sector bancario español. Hasta ahora, la mayoría de pagos en comercios se realizan a través de redes internacionales como Visa o Mastercard, lo que implica costes y dependencia tecnológica.

Con Bizum, el dinero pasa directamente de la cuenta del cliente a la del comercio, sin intermediarios. Esto reduce comisiones y permite a los bancos recuperar protagonismo frente a plataformas como Apple Pay o Google Wallet. Además, este movimiento encaja con la estrategia europea de reforzar sistemas de pago propios y reducir la dependencia de gigantes tecnológicos extranjeros. Sin embargo, se seguirá aplicando una pequeña comisión, aunque menor que la actual de las multinacionales.

Para los usuarios, el principal atractivo será la comodidad, porque no será necesario llevar tarjeta física ni introducir PIN, y el pago se realizará en segundos. Mientras que para los comercios, la ventaja está en la liquidez. A diferencia de los pagos con tarjeta, cuyo ingreso puede tardar días, el dinero se recibe de forma inmediata en la cuenta bancaria.

Cómo descargar Bizum Pay y pagar con el móvil

Para empezar a utilizar Bizum Pay, lo primero es tener activado Bizum en la aplicación de tu banco. El sistema funciona vinculado a una cuenta bancaria y a un número de teléfono móvil, por lo que el usuario debe entrar en la app de su entidad, acceder al apartado Bizum y completar el registro aceptando las condiciones del servicio.

Una vez activado, el siguiente paso consiste en descargar la aplicación Bizum Pay desde Google Play o la App Store. Tras instalarla, te solicitará verificar el número de teléfono asociado a Bizum y conectar el servicio con el banco del usuario. El proceso apenas lleva unos minutos y permite utilizar el móvil como método de pago en comercios físicos. Sin embargo, la aplicación no está activa de momento en estas plataformas.

Pasos para activar y usar Bizum Pay

Descargar la aplicación del banco en el móvil. Acceder al apartado Bizum dentro de la app bancaria. Vincular el número de teléfono a la cuenta bancaria. Descargar la aplicación Bizum Pay desde Google Play o App Store. Verificar el número de teléfono registrado en Bizum. Conectar Bizum Pay con la entidad bancaria. Acercar el móvil al datáfono o mostrar el código QR al pagar en tiendas físicas.

El funcionamiento es similar al de otras plataformas de pago digital. En los comercios compatibles, el cliente puede pagar directamente con el teléfono móvil sin necesidad de utilizar tarjetas físicas ni efectivo. El cargo se realiza automáticamente en la cuenta bancaria asociada al servicio.

Además, quienes únicamente quieran enviar dinero a amigos o realizar compras online pueden seguir utilizando Bizum desde la propia aplicación de su banco, sin necesidad de instalar Bizum Pay.