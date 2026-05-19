El BOE lo hace oficial: el Gobierno ofrece una ayuda de 15.000 euros a jóvenes que compren una vivienda en estos municipios de Canarias

Que los jóvenes canarios tienen dificultades para acceder a su primera vivienda es un problema de sobra conocido. Por eso, las distintas administraciones están impulsando medidas para facilitar que este sector de la población pueda comprar un hogar en condiciones dignas y sin comprometer en exceso su presupuesto mensual. Una de estas ayudas disponibles contempla un ingreso de hasta 15.000 euros para menores de 35 años que adquieran una vivienda en municipios de menos de 10.000 habitantes, aunque en algunos casos el límite aumentaría hasta los 20.000.

Esta medida está incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y es línea de ayudas que permite recibir hasta el 20% del valor del inmueble con un límite de 15.000 euros para comprar una casa en municipios pequeños. La subvención depende de cada comunidad autónoma y de la apertura de convocatorias específicas. Pese a esto, el programa tiene unas condiciones generales que deberán cumplir quienes quieran optar a ella. El programa en la península está pensado para llenar de jóvenes la España vaciada, pero en las islas también se le puede sacar provecho.

Una ayuda para jóvenes que compren su primera vivienda en un pueblo pequeño

La ayuda busca facilitar la entrada al mercado inmobiliario a quienes tienen dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca. El Gobierno quiere conseguir dos objetivos con este programa: por un lado, busca favorecer la emancipación juvenil; y por otro, quiere reactivar la demanda de vivienda en municipios rurales que llevan años perdiendo población.

El plan contempla una ayuda máxima de 15.000 euros, aunque existe una limitación importante, la cuantía nunca podrá superar el 20% del precio de compra del inmueble. Eso significa que el importe final dependerá del valor de la vivienda. Por ejemplo, si una casa cuesta 60.000 euros, la ayuda máxima se quedaría en 12.000 euros. En cambio, si el inmueble supera los 75.000 euros, ya podría alcanzarse el tope completo de los 15.000 euros.

Estos jóvenes pueden pedir la ayuda

El programa está dirigido a jóvenes de hasta 35 años, inclusive, en el momento de presentar la solicitud o de firmar la hipoteca. Además de la edad, existen varios requisitos económicos y patrimoniales:

Los ingresos anuales no pueden superar cinco veces el IPREM, lo que equivale aproximadamente a unos 42.000 euros brutos al año.

El solicitante no puede ser propietario de otra vivienda en España.

Será obligatorio estar al corriente de pagos con Hacienda y la Seguridad Social.

En el caso de comprar en pareja, se tendrán en cuenta los ingresos de toda la unidad de convivencia.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante la presentación de la entidad estatal de vivienda Casa 47 / EP

Las viviendas deben estar en municipios pequeños

La ayuda únicamente se aplica a inmuebles ubicados en municipios con menos de 10.000 habitantes. Cada comunidad autónoma establece después sus propios límites de precio máximo de compra. Además, la casa tendrá que ser la residencia habitual del beneficiario durante un periodo mínimo de entre cinco y diez años, y deberá ocuparse en un plazo máximo de tres meses desde su entrega.

En Canarias podrían entrar dentro del programa municipios como:

Tenerife: Vilaflor, Buenavista del Norte, Los Silos o Fasnia

Vilaflor, Buenavista del Norte, Los Silos o Fasnia Gran Canaria: Artenara, Tejeda, Valleseco o Firgas

En estos lugares, el precio medio de la vivienda todavía es inferior al de las grandes áreas turísticas.

Así se gestiona la ayuda en Canarias

La subvención no sirve para comprar una segunda residencia ni una vivienda destinada al alquiler. A diferencia del modelo estatal general, las ayudas en Canarias están gestionadas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

Además, uno de los aspectos más importantes es la posibilidad de combinar esta subvención con la línea de avales ICO impulsada por el Gobierno. Ambas medidas son compatibles porque funcionan de manera distinta. Mientras el aval ICO permite que el banco financie hasta el 100% de la hipoteca cubriendo parte de la entrada, la ayuda de hasta 15.000 euros actúa como subvención directa a fondo perdido para reducir el coste total de la compra.

Gracias a esta ayuda, miles de jóvenes canarios podrán comprar su primera vivienda.