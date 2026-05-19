El BOE lo hace oficial: la Ley de la Seguridad Social subirá la edad de jubilación para todos los trabajadores canarios en 2027

La Ley General de la Seguridad Social se reformó hace unos años con el objetivo modernizar el sistema de cotizaciones de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. Esta nueva actualización de la normativa ha modificado muchos de los derechos de los empleados y ha alterado por completo el panorama del retiro laboral. El Real Decreto Legislativo 8/2015 publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye estas obligaciones.

El Ejecutivo hizo una de las mayores transformaciones del sistema público de pensiones y cotizaciones de las últimas décadas. El proyecto adapta el modelo al envejecimiento de la población y modernizará aspectos laborales ligados a la jubilación, las bajas médicas o la prevención de riesgos laborales.

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El factor principal que afecta a los trabajadores es el aumento progresivo de la edad de jubilación, nuevas modalidades para compatibilizar pensión y empleo, modificaciones en el cálculo de las prestaciones y un endurecimiento de algunas cotizaciones.

La edad de jubilación subirá hasta los 67 años en 2027

Uno de los pilares centrales de la reforma y que más preocupa a los trabajadores es el incremento gradual de la edad ordinaria de jubilación. El calendario de la última reforma culminará en 2027, momento en el que la edad legal quedará fijada en los 67 años para quienes no acrediten largas carreras de cotización. Sin embargo, seguirá existiendo una excepción importante, quienes hayan cotizado al menos 38 años y 6 meses podrán seguir retirándose a los 65 años con el 100% de la pensión.

El texto también mantiene distintas fórmulas de jubilación anticipada. La voluntaria podrá solicitarse desde los 63 años con coeficientes reductores, siempre que se acrediten 33 años cotizados. En situaciones de crisis empresarial o despidos colectivos, algunos trabajadores podrán retirarse desde los 61 años. Además, desaparece la antigua jubilación especial a los 64 años y se potencia la prolongación voluntaria de la vida laboral mediante incentivos económicos.

Nuevas modalidades para compatibilizar trabajo y pensión

La ley apuesta por flexibilizar la salida del mercado laboral. El Ejecutivo quiere romper con el modelo tradicional de pasar directamente de trabajar a estar jubilado. Entre los derechos aparece la denominada 'jubilación reversible', que permite regresar al empleo después del retiro inicial manteniendo parte de la pensión. Para ello deberán haber transcurrido al menos seis meses desde la jubilación y la jornada laboral mínima aumentará del 25% al 40%.

También se modifica la jubilación activa. Antes era obligatorio haber alcanzado el 100% de la carrera de cotización para compatibilizar sueldo y pensión. Ese requisito ya desapareció, facilitando que más trabajadores prolonguen su actividad. En paralelo, quienes retrasen voluntariamente su jubilación podrán obtener un aumento del 4% anual en su pensión, un pago único que puede superar los 12.000 euros o una fórmula mixta combinando ambas opciones.

El cálculo de la pensión cambia de 15 a 25 años y nuevo sistema dual

Este es otro de los puntos importantes de la reforma de 2023. El sistema amplió progresivamente el periodo de cómputo desde los antiguos 15 años hasta los 25 años cotizados. Además, se implanta un sistema dual que permitirá elegir automáticamente la opción más beneficiosa para el trabajador.

La Seguridad Social podrá calcular la prestación usando los últimos 25 años cotizados o bien los últimos 29 años descartando los dos peores ejercicios de cotización. Esta medida busca proteger especialmente a quienes han sufrido desempleo o carreras laborales inestables en la etapa final de su vida activa.

Más protección para becarios y jóvenes en formación

La reforma introduce novedades importantes para los jóvenes impulsadas tras la aprobación del Estatuto del Becario. Las empresas que financien prácticas o programas de formación deberán cotizar obligatoriamente por los alumnos, incluso en los casos de prácticas no remuneradas. El objetivo es evitar lagunas de cotización en los primeros años de vida laboral. Además, se permite a los antiguos becarios o investigadores que puedan recuperar hasta dos años de cotización correspondientes a periodos formativos pasados en los que no existía obligación de cotizar.

Nuevas cotizaciones para reforzar la hucha de las pensiones

La Seguridad Social introdujo medidas para incrementar los ingresos del sistema. Entre ellas está el refuerzo del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una cotización adicional que pagan conjuntamente empresa y trabajador y que seguirá aumentando de forma gradual. A esto se suma una nueva cuota de solidaridad para salarios elevados. Los trabajadores cuyos ingresos superen la base máxima de cotización tendrán recargos adicionales sobre el exceso salarial. La reforma contempla igualmente un aumento progresivo de las bases máximas de cotización, que crecerán cada año por encima de la inflación.

Cambios en bajas laborales y riesgos psicosociales

El proyecto de 2023 incorpora medidas relacionadas con las incapacidades temporales y la salud laboral. Las mutuas tendrán un mayor protagonismo en pruebas diagnósticas y seguimiento de procesos traumatológicos con el objetivo de reducir tiempos de espera y descargar presión sobre la sanidad pública.

La normativa también obligará a las empresas a evaluar riesgos psicosociales como el estrés laboral, el ciberacoso o la fatiga mental, aspectos que hasta ahora no estaban desarrollados de forma tan explícita en la legislación preventiva. También, las compañías deberán adaptar el puesto de trabajo de empleados que regresen tras bajas prolongadas, evaluando sus limitaciones funcionales reales antes de reincorporarse.

Mejora de pensiones mínimas y apoyo a personas mayores solas

Otro de los ejes sociales de la reforma es el refuerzo de las pensiones mínimas, especialmente para personas mayores que viven solas. El texto eleva la protección de pensionistas con prestaciones reducidas de jubilación, viudedad o incapacidad permanente para disminuir situaciones de pobreza relativa entre mayores. La intención del Ejecutivo es que las prestaciones mínimas continúen acercándose progresivamente a los umbrales considerados suficientes para garantizar condiciones de vida dignas.

Todos estos puntos afectan a todos los trabajadores, por eso siempre está bien conocerlos.