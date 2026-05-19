Bizum Pay gana terreno en Canarias como alternativa para pagar con el móvil

En Canarias, pagar desde el móvil ya forma parte de la rutina diaria de muchos usuarios. Lo que empezó como una forma rápida de enviar dinero entre amigos se ha convertido en una herramienta cada vez más presente en compras, cenas compartidas, servicios digitales y pequeños pagos cotidianos. En ese contexto, Bizum Pay empieza a ganar protagonismo como una opción cómoda para quienes buscan evitar el efectivo y llevar la cartera dentro del teléfono.

La clave de su crecimiento está en la sencillez. Quienes ya tienen Bizum activado en su banco no necesitan aprender un sistema nuevo ni instalar aplicaciones desconocidas. En la mayoría de los casos, basta con usar la app bancaria, confirmar la operación y completar el pago en cuestión de segundos. En unas islas con un fuerte peso del turismo, el comercio local y los servicios rápidos, esta fórmula empieza a encajar cada vez mejor.

Qué es Bizum Pay

Aunque muchos usuarios lo llaman Bizum Pay, no se trata de una aplicación independiente. Es, en realidad, la posibilidad de utilizar Bizum como método de pago en diferentes entornos: tiendas online, plataformas digitales y, en algunos casos, comercios físicos compatibles.

Bizum nació en 2016 de la mano de la banca española y se integró rápidamente en la mayoría de entidades del país. Su éxito se explica por una idea muy sencilla: enviar dinero al instante usando solo el número de teléfono. Ahora, el siguiente paso es consolidarse también como una alternativa para pagar compras sin recurrir siempre a la tarjeta.

Imagen de archivo del uso de Bizum. / ARCHIVO - EUROPA PRESS

En Canarias, su uso se ha extendido especialmente entre jóvenes, autónomos y pequeños negocios que buscan cobrar de forma rápida. También influye el turismo nacional, acostumbrado ya a utilizar Bizum en la Península y que quiere mantener esa misma comodidad durante sus estancias en Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura.

Cómo activarlo en el banco

El primer paso para usar Bizum es comprobar si la entidad bancaria ofrece este servicio. Actualmente, la mayoría de los grandes bancos españoles lo tienen integrado, entre ellos CaixaBank, BBVA, Banco Santander o ING.

El proceso suele ser similar en casi todas las aplicaciones. El usuario entra en la app del banco, accede a la sección de Bizum, acepta las condiciones y vincula su número de teléfono a una cuenta bancaria. A partir de ese momento ya puede enviar y recibir dinero.

Para pagar en una tienda online con Bizum, normalmente solo hay que seleccionarlo como método de pago al finalizar la compra. Después, el sistema solicita el número de teléfono y envía una notificación a la aplicación bancaria para confirmar la operación. Todo el proceso se completa en pocos segundos.

En algunos dispositivos Android, determinados bancos también permiten fórmulas de pago móvil más avanzadas mediante NFC o soluciones conectadas con carteras digitales. En ese caso, la disponibilidad depende de cada entidad y del modelo de teléfono.

El empuje de las compras online

El comercio electrónico es uno de los ámbitos donde Bizum Pay está creciendo con más fuerza. Muchas tiendas digitales españolas ya lo incluyen entre sus métodos de pago, lo que facilita comprar sin introducir cada vez los datos de la tarjeta ni recordar contraseñas complejas.

Para muchos consumidores canarios, esta opción resulta especialmente cómoda porque reduce pasos y evita errores durante el proceso de compra. Basta con autorizar la operación desde la aplicación del banco y el pago queda completado.

Entre los sectores donde más se utiliza destacan la moda, la compra de entradas para eventos, la restauración, la comida a domicilio, la tecnología, las reservas de viajes y los servicios digitales.

Además, la seguridad es uno de sus principales argumentos. Las operaciones se validan a través de los sistemas de autenticación de los bancos, por lo que el usuario debe autorizar cada movimiento desde su propio dispositivo.

Las ventajas para los usuarios canarios

Uno de los grandes atractivos de Bizum Pay es la inmediatez. En un territorio donde muchos profesionales trabajan cara al público y donde los pagos pequeños son frecuentes, poder cobrar o pagar en segundos supone una ventaja clara.

También ayuda a reducir el uso de efectivo, simplifica la división de gastos y permite recibir confirmaciones instantáneas. Para particulares, muchas operaciones habituales no suelen tener comisión, aunque siempre conviene revisar las condiciones concretas de cada banco.

Los pequeños negocios también empiezan a verlo como una herramienta útil. Anunciar que se acepta Bizum puede facilitar el cobro de cantidades reducidas y ofrecer al cliente una opción más ágil, especialmente en comercios locales, cafeterías, servicios personales o actividades vinculadas al turismo.

Cuidado con las estafas

El crecimiento de Bizum también ha traído consigo un aumento de los intentos de fraude. Una de las estafas más habituales consiste en enviar una solicitud de dinero haciéndola pasar por un pago legítimo.

El riesgo está en que el usuario crea que está aceptando un cobro cuando, en realidad, está autorizando una salida de dinero de su cuenta. Por eso es fundamental leer con atención cada aviso antes de confirmar cualquier operación.

Los expertos recomiendan no compartir códigos de verificación, revisar siempre el importe, evitar enlaces sospechosos y comprobar que la notificación procede de la app oficial del banco. En Canarias, además, conviene extremar la precaución en operaciones relacionadas con productos de segunda mano o supuestos alquileres vacacionales.

El pago móvil se consolida en las Islas

El avance de Bizum, Apple Pay, Google Wallet y otras soluciones confirma que el pago móvil ya se ha incorporado al día a día. En muchas zonas turísticas de Canarias es habitual ver a clientes pagar solo con el teléfono, incluso en compras de bajo importe.

Los negocios se han adaptado con rapidez porque el consumidor busca comodidad. Sacar efectivo es cada vez menos frecuente y las generaciones más jóvenes utilizan el móvil como herramienta principal para casi cualquier gestión.

Comparar productos desde el móvil se ha convertido en un paso habitual antes de realizar una compra / Oférica

La propia estructura económica del Archipiélago favorece esta tendencia. Restaurantes, cafeterías, tiendas de surf, alojamientos turísticos, comercios de proximidad y servicios digitales encuentran en estos sistemas una forma rápida de cerrar operaciones y mejorar la experiencia del cliente.

Qué necesita el móvil

En la mayoría de los casos, no hace falta tener un teléfono especialmente moderno para usar Bizum. Lo esencial es contar con la app del banco instalada, tener Bizum activado, disponer de conexión a internet y mantener el sistema operativo actualizado.

Si el banco permite pagos móviles más avanzados, puede ser necesario que el dispositivo tenga NFC, especialmente en Android. En iPhone, algunas funciones dependen de la integración con Apple Pay y de las decisiones de cada entidad.

También es recomendable activar sistemas de protección como la huella dactilar, el reconocimiento facial o una clave segura para reforzar la seguridad de cada operación.