Canarias propone una red de islas para abordar la crisis habitacional

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, se reunió este martes en Bakú con representantes de ONU-Habitat en España para presentar la propuesta de Canarias de crear una Red Interinsular de Vivienda bajo el paraguas de Naciones Unidas. La iniciativa fue recibida con «mucho interés» por Ana Beatriz Jordao, jefa de la Oficina en España, y Gonzalo Lacurcia, coordinador de proyectos en el país, quienes mostraron su disposición a avanzar en una posible colaboración.

La propuesta plantea un grupo de trabajo entre territorios insulares para compartir conocimiento sobre vivienda, desarrollo territorial y cambio climático. Según Caraballo, la red funcionaría como un observatorio de presión demográfica y turística, con indicadores sobre la capacidad habitacional y el impacto de la intensidad turística en el acceso a la vivienda.

El foro estaría abierto a estados insulares, regiones ultraperiféricas y ciudades-isla con competencias en vivienda y suelo, además de universidades, centros de investigación, agencias europeas, tercer sector y organismos público-privados.

Canarias presentó esta iniciativa en el 13º Foro Urbano Mundial, que se celebra en Bakú bajo el lema Dar vivienda al mundo: ciudades y comunidades seguras y resilientes. En el encuentro participaron representantes de la Comisión Europea, Viena, Azores y Malta, y se debatió sobre los retos urbanos de territorios insulares con alta presión demográfica.

Caraballo defendió que las regiones insulares necesitan respuestas adaptadas por la limitación del suelo, la presión turística, el encarecimiento de la construcción y la conectividad. También reclamó que Canarias participe en el diseño de la Alianza Europea de Vivienda desde el inicio, al considerar que las decisiones europeas no pueden formularse solo desde una visión estatal.

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El viceconsejero subrayó que el acceso a la vivienda en Canarias es ya una cuestión de cohesión territorial, igualdad de oportunidades y capacidad de las nuevas generaciones para construir un proyecto de vida en las Islas.