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II Foro Noroeste
Sigue en directo la segunda edición del Foro Noroeste
Prensa Ibérica reúne en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León con la celebración de una plataforma de debate, diálogo y propuestas para contribuir al desarrollo económico y social de esta macrorregión
Mónica G. Salas
Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.
Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.
Javier Moll, Alfredo Canteli y Adrián Barbón abrirán el Foro
El II Foro del Noroeste arrancará dentro de 45 minutos. Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; y Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, serán los encargados de abrir (por este orden) la cita, a las 9.30 horas. Por delante habrá 15 ponencias, diálogos y mesas redondas en las que intervendrán más de 40 personalidades. Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, clausurará el Foro a las 18.45 horas. Puedes consultar el programa completo aquí.
Arranca el II Foro del Noroeste
Les damos la bienvenida al II Foro del Noroeste "Construyendo puentes, creando futuro", organizado por Prensa Ibérica y celebrado en Asturias. Los principales líderes políticos, empresariales y sociales del Principado, Galicia y Castilla y León estarán este martes en el Hotel de La Reconquista de Oviedo con el objetivo de impulsar el desarrollo y la competitividad de esta macrorregión y convertirla en motor estratégico y económico de España y de Europa.
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