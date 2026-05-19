Jorge Escuder asume la presidencia de ASINCA con un plan centrado en la defensa de la industria canaria

La Asociación Industrial de Canarias (ASINCA) ha elegido a Jorge Escuder Martín como presidente de la organización para el periodo 2026-2028 durante la celebración de su 48.ª Asamblea General, celebrada en el Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden.

Durante el encuentro, los miembros de la asociación aprobaron por unanimidad el nuevo Plan de Acción 2026-2027, un documento estratégico que fija las principales líneas de trabajo de la patronal industrial para los próximos años.

El programa se estructura en seis grandes ejes orientados a reforzar la competitividad del sector industrial en Canarias.

La industria, eje clave para la economía canaria

En su intervención ante la Asamblea, Escuder defendió el papel de la industria como un sector esencial para la economía del Archipiélago. El nuevo presidente aseguró que la actividad industrial contribuye a generar empleo estable, impulsar la cohesión territorial y reducir la dependencia exterior de Canarias.

Bajo el lema Fuerza Industrial. Visión Compartida, el dirigente empresarial presentó una hoja de ruta enfocada en afrontar algunos de los principales desafíos que afectan actualmente al tejido productivo isleño, entre ellos el aumento de los costes energéticos y logísticos, la incertidumbre internacional y el incremento de las exigencias regulatorias europeas.

Defensa del REF y del AIEM

Uno de los asuntos centrales de la Asamblea fue la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias(REF) y del Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM). Escuder insistió en que estas herramientas fiscales son mecanismos necesarios para compensar las dificultades derivadas de la condición ultraperiférica de Canarias.

"Canarias necesita más industria, más competitividad y más capacidad de producir localmente. El futuro del Archipiélago no se construye solo con turismo y servicios; también se construye con industria, con empleo estable y con empresas capaces de aportar resiliencia y valor añadido a nuestra economía" Jorge Escuder — Presidente de Asinca

Además, reclamó a las instituciones europeas que tengan en cuenta las singularidades del Archipiélago en futuras decisiones legislativas y económicas. En este sentido, recordó la importancia del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce medidas específicas para las regiones ultraperiféricas.

Seis líneas de actuación

El Plan aprobado en la Asamblea se articula en seis líneas de actuación que abarcan desde la defensa institucional en Bruselas hasta el fortalecimiento interno de ASINCA como organización.

Eje 1 — Unión Europea: defensa institucional de la industria canaria en Bruselas

La agenda europea es la prioridad absoluta del mandato 2026-2027. ASINCA concentrará sus esfuerzos en cinco frentes simultáneos, con el artículo 349 del TFUE como fundamento jurídico de todas las demandas.

AIEM — Renovación y fortalecimiento: el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías debe mantenerse y mejorarse en la reforma del REF, con tipos de compensación que reflejen los sobrecostes reales actuales —y no valores históricos congelados— y con un mecanismo de revisión anual que permita incorporar nuevas actividades y sectores emergentes.

— Renovación y fortalecimiento: el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías debe mantenerse y mejorarse en la reforma del REF, con tipos de compensación que reflejen los sobrecostes reales actuales —y no valores históricos congelados— y con un mecanismo de revisión anual que permita incorporar nuevas actividades y sectores emergentes. REA — Actualización de la ficha financiera: el Régimen Especial de Abastecimiento lleva su ficha presupuestaria congelada desde 2006, acumulando una pérdida real de capacidad compensatoria del 35-40%. La negociación del MFP 2028-2034 es la oportunidad para corregirlo con indexación automática y ampliación de productos elegibles.

— Actualización de la ficha financiera: el Régimen Especial de Abastecimiento lleva su ficha presupuestaria congelada desde 2006, acumulando una pérdida real de capacidad compensatoria del 35-40%. La negociación del MFP 2028-2034 es la oportunidad para corregirlo con indexación automática y ampliación de productos elegibles. ETS Marítimo y CBAM : la entrada en vigor del sistema de comercio de derechos de emisión para el transporte marítimo desde enero de 2024 ha supuesto incrementos de hasta el 40% en determinados costes logísticos de importación. ASINCA exigirá exención total o compensación financiera, dado que el barco es para Canarias una necesidad estructural y no una elección susceptible de modificación.

: la entrada en vigor del sistema de comercio de derechos de emisión para el transporte marítimo desde enero de 2024 ha supuesto incrementos de hasta el 40% en determinados costes logísticos de importación. ASINCA exigirá exención total o compensación financiera, dado que el barco es para Canarias una necesidad estructural y no una elección susceptible de modificación. RUP Test ex ante obligatorio : ASINCA impulsará, en coordinación con la Conferencia de Presidentes de las RUP, la incorporación de un mecanismo de evaluación obligatoria del impacto territorial en las Regiones Ultraperiféricas antes de la aprobación de toda norma europea con incidencia sobre estos territorios.

: ASINCA impulsará, en coordinación con la Conferencia de Presidentes de las RUP, la incorporación de un mecanismo de evaluación obligatoria del impacto territorial en las Regiones Ultraperiféricas antes de la aprobación de toda norma europea con incidencia sobre estos territorios. Protección del REF ante el Pilar 2 fiscal global: el impuesto mínimo complementario global amenaza directamente el tipo reducido del 4% de la ZEC y las bonificaciones del artículo 26 de la Ley 19/94. ASINCA coordinará con el Gobierno de Canarias y el Estado una posición común ante la Comisión Europea y la OCDE.

Asamblea de Asinca en el Hotel Botánico de Puerto de la Cruz, en Tenerife. / La Provincia

Eje 2 — Marco normativo en Canarias y España: condiciones estructurales para competir

Transporte de mercancías : revisión al alza de los costes tipo para que reflejen el coste real actual, con actualización anual automática y nueva línea de ayudas para el transporte interinsular de residuos industriales.

: revisión al alza de los costes tipo para que reflejen el coste real actual, con actualización anual automática y nueva línea de ayudas para el transporte interinsular de residuos industriales. Reforma del REF : mantener y reforzar el AIEM como instrumento central irrenunciable; mejorar la RIC con nuevos ámbitos de materialización vinculados a digitalización, innovación y transición verde; y crear incentivos fiscales específicos para la industrialización más allá de los instrumentos genéricos.

: mantener y reforzar el AIEM como instrumento central irrenunciable; mejorar la RIC con nuevos ámbitos de materialización vinculados a digitalización, innovación y transición verde; y crear incentivos fiscales específicos para la industrialización más allá de los instrumentos genéricos. Energía : nueva línea de ayudas específica para autoconsumo industrial con renovables y almacenamiento energético; agilización de autorizaciones actualmente con plazos superiores a 24 meses; y tarifas de acceso diferenciadas que reconozcan el sobrecoste estructural de los sistemas eléctricos insulares.

: nueva línea de ayudas específica para autoconsumo industrial con renovables y almacenamiento energético; agilización de autorizaciones actualmente con plazos superiores a 24 meses; y tarifas de acceso diferenciadas que reconozcan el sobrecoste estructural de los sistemas eléctricos insulares. Suelo industrial : plan de suelo industrial con dotación suficiente para todas las islas; simplificación de la Ley 4/2017 del Suelo; y plazos máximos vinculantes con silencio administrativo positivo para implantaciones y ampliaciones.

: plan de suelo industrial con dotación suficiente para todas las islas; simplificación de la Ley 4/2017 del Suelo; y plazos máximos vinculantes con silencio administrativo positivo para implantaciones y ampliaciones. Contratación pública : modificación de la normativa para incorporar cláusulas obligatorias de valoración de la producción local, el empleo generado en el archipiélago y la reducción de la huella de carbono del transporte.

: modificación de la normativa para incorporar cláusulas obligatorias de valoración de la producción local, el empleo generado en el archipiélago y la reducción de la huella de carbono del transporte. Ley de Industria de Canarias: participación activa de ASINCA en su elaboración, garantizando que recoja las demandas estructurales del sector y no únicamente las necesidades de sectores emergentes.

Eje 3 — Elaborado en Canarias: producto local y alianza con el turismo

Canarias recibió más de 16 millones de turistas en 2024. Cada visitante es un consumidor potencial de productos fabricados localmente que la industria canaria no ha podido aprovechar suficientemente. ASINCA impulsará:

Campaña institucional anual 'Elaborado en Canarias' con presupuesto real de impacto en medios digitales, televisión regional y puntos de venta.

con presupuesto real de impacto en medios digitales, televisión regional y puntos de venta. Mesa de trabajo industria-turismo con la FEHT y los Cabildos insulares para identificar oportunidades concretas de sustitución de producto importado por local en la hostelería.

para identificar oportunidades concretas de sustitución de producto importado por local en la hostelería. Sello 'Canarias en tu mesa' para establecimientos hosteleros con alto uso de producto elaborado en el archipiélago —como ya hace Binter Canarias en sus servicios a bordo, reconocida este año con la Insignia de Oro de ASINCA—.

para establecimientos hosteleros con alto uso de producto elaborado en el archipiélago —como ya hace Binter Canarias en sus servicios a bordo, reconocida este año con la Insignia de Oro de ASINCA—. Integración de la marca en aeropuertos, hoteles, duty free y puntos de información turística .

. Convenio con el sector de la distribución para mejorar la visibilidad y el espacio de los productos canarios en las grandes superficies.

Eje 4 — Industria verde y saludable: liderazgo en la transición ecológica

La transición ecológica puede ser para la industria canaria una amenaza o una oportunidad, dependiendo de las condiciones en que se realice. ASINCA defenderá que ese proceso se realice con acompañamiento real:

Programa de apoyo al autoconsumo industrial con renovables : el archipiélago dispone de abundantes recursos solares y eólicos; con el apoyo adecuado, la reducción de costes energéticos puede situarse entre el 30% y el 60%.

: el archipiélago dispone de abundantes recursos solares y eólicos; con el apoyo adecuado, la reducción de costes energéticos puede situarse entre el 30% y el 60%. Clúster de economía circular en Canarias que agrupe a empresas generadoras de residuos valorizables con empresas transformadoras, reduciendo costes de transporte interinsular.

que agrupe a empresas generadoras de residuos valorizables con empresas transformadoras, reduciendo costes de transporte interinsular. Simplificación del Reglamento de Traslado de Residuos para las RUP , que permita la exportación de residuos no valorizables localmente en condiciones administrativas más ágiles.

, que permita la exportación de residuos no valorizables localmente en condiciones administrativas más ágiles. Programa 'Industria Canaria Sostenible' con reconocimiento público a las empresas líderes en prácticas ambientales y de buen gobierno.

con reconocimiento público a las empresas líderes en prácticas ambientales y de buen gobierno. Participación activa en la Estrategia de Hidrógeno Verde y en la Estrategia Energética de Canarias, garantizando la representación de los intereses industriales.

Eje 5 — Talento, innovación e I+D: la industria del futuro se construye hoy

Programa ASINCA de FP Dual Industrial con acuerdos en los principales centros de Gran Canaria y Tenerife, adaptando currículos a las necesidades reales del sector: operarios cualificados, técnicos de mantenimiento, especialistas en automatización y digitalización.

con acuerdos en los principales centros de Gran Canaria y Tenerife, adaptando currículos a las necesidades reales del sector: operarios cualificados, técnicos de mantenimiento, especialistas en automatización y digitalización. Bolsa de empleo y prácticas ASINCA como plataforma de conexión entre empresas industriales y estudiantes de FP y Universidad.

como plataforma de conexión entre empresas industriales y estudiantes de FP y Universidad. Programa de orientación vocacional industrial en centros de secundaria para jóvenes de 14-16 años.

en centros de secundaria para jóvenes de 14-16 años. Línea de ayudas para I+D industrial y programa de vouchers de innovación para que las pymes industriales accedan a servicios tecnológicos de los centros públicos.

para que las pymes industriales accedan a servicios tecnológicos de los centros públicos. Colaboración estratégica con la ZEC, el ITC, la ULPGC y la ULL para transferencia de conocimiento y atracción de inversión industrial con componente tecnológica.

para transferencia de conocimiento y atracción de inversión industrial con componente tecnológica. Participación activa en la RIS3+ de Canarias, garantizando que los sectores industriales tradicionales tengan espacio en las prioridades de especialización inteligente.

Eje 6 — ASINCA: Fortalecimiento institucional y servicios a las empresas

Activación y refuerzo de las comisiones sectoriales de industria alimentaria, química, tabaquera, materiales y construcción, e industria auxiliar.

de industria alimentaria, química, tabaquera, materiales y construcción, e industria auxiliar. Comparecencia anual ante el Parlamento de Canarias para presentar la situación del sector y las demandas de ASINCA.

para presentar la situación del sector y las demandas de ASINCA. Presencia activa en las instituciones europeas , coordinada con los eurodiputados canarios y con las organizaciones empresariales de las demás RUP.

, coordinada con los eurodiputados canarios y con las organizaciones empresariales de las demás RUP. Informe anual del estado de la industria canaria con datos actualizados, análisis de tendencias y evaluación de políticas públicas.

con datos actualizados, análisis de tendencias y evaluación de políticas públicas. Portal de información actualizada sobre convocatorias de ayudas, cambios normativos y oportunidades de negocio.

Premio a la Labor Industrial Canaria 2026

La Asamblea de Asinca otorgó el Premio a la Labor Industrial Canaria a D. José Ramón Villalba González, Consejero Delegado de CP5, S.A., en reconocimiento a su trayectoria y contribución al desarrollo industrial de Canarias.

El galardón fue concedido también, a título póstumo, a D. Manuel Hermoso Varela, por su histórica contribución al desarrollo económico e industrial de Canarias.

Insignia de Oro de ASINCA 2026 — Binter Canarias

La Asamblea aprobó conceder la Insignia de Oro de ASINCA 2026 a Binter Canarias, en reconocimiento a su apuesta por la incorporación de productos con el sello 'Elaborado en Canarias' en su oferta gastronómica y servicios a bordo, contribuyendo así a la promoción del producto local, el empleo y la sostenibilidad en Canarias.