¿Qué famosos de Canarias tienen deudas con la Agencia Estatal de Administración Tributaria?

Cada vez que sale la lista de grandes deudores de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), ocurre lo mismo: búsquedas disparadas, nombres conocidos copando titulares y una pregunta que se repite en Canarias y en el resto de España. ¿Hay famosos canarios que aparezcan en ese listado? El caso es que por más que algún 'novelero' recorra dicho listado, se llevará una decepción: no existe una presencia elevada de celebridades nacidas en Canarias dentro de la lista pública de grandes morosos, al menos según los datos oficiales.

A pesar del chasco, de algunos, porque no poder 'cotillear' y darle un 'repaso por moroso', no significa que el interés desaparezca. Al contrario, con cada nuevo listado se genera más de una conversación de 'alto nivel'. Porque el documento, donde se mezcla dinero, popularidad y cuentas pendientes con Hacienda, siempre atrae las miradas de muchos. Será por aquello de que las deudas parece que acerca a esos 'poderosos' al mismo mundo de la 'gente de a pie'.

Conviene destacar que aparecer en esta lista no significa haber cometido fraude fiscal ni haber sido condenado por un delito. La AEAT publica únicamente a quienes mantienen deudas o sanciones tributarias superiores a 600.000 euros, siempre que no estén aplazadas, suspendidas o ya abonadas en la fecha de referencia.

Cómo funciona realmente la lista de morosos de Hacienda

La llamada lista de morosos existe desde 2015 y tiene un objetivo claro: aumentar la presión reputacional sobre quienes mantienen grandes cantidades pendientes con el fisco. En la edición más reciente publicada por la Agencia Tributaria se incluyeron 5.997 contribuyentes, entre personas físicas y empresas. El volumen total de deuda superó los 16.100 millones de euros, aunque descontando duplicidades la cifra ronda los 13.697 millones.

Quiénes son los 7.277 morosos con Hacienda. / La Provincia

Eso sí, hay un detalle importante que suele perderse entre titulares rápidos: muchas de esas deudas corresponden a empresas en concurso, procesos judiciales o situaciones patrimoniales complejas. Estar dentro del listado no implica necesariamente capacidad inmediata de pago ni una sentencia penal.

¿Y qué pasa con los famosos de Canarias?

Aquí viene el dato que desmonta parte del ruido digital: entre las caras más mediáticas del listado reciente no aparecen figuras reconocidas nacidas en Canarias. Cuando cada año se publican los nombres más comentados, aparecen artistas, empresarios, exdirectivos o deportistas de alcance nacional, pero no una representación destacada del panorama canario del espectáculo.

Esto no implica que Canarias quede fuera del radar fiscal, porque sí aparecen de forma recurrente empresas vinculadas al Archipiélago, grupos empresariales históricos y sociedades relacionadas con sectores como el turismo, la construcción o proyectos inmobiliarios. En otras palabras: el foco en Canarias suele estar más en el terreno empresarial que en el de las celebridades.

Aunque el titular suele buscar al personaje conocido, el volumen más alto de deuda en Canarias históricamente ha estado asociado a sociedades mercantiles. Estos nombres han aparecidos en listados anteriores y en el figuran compañías relacionadas con operaciones inmobiliarias, grupos turísticos y constructoras que acumularon procesos largos de reestructuración o litigios. Entre ellas se han citado casos vinculados a Playa de Las Teresitas, grupos empresariales históricos del archipiélago o sociedades del entorno turístico.

Eso explica por qué muchas veces se crea una sensación de que “Canarias está muy presente” en estos registros cuando, en realidad, el peso suele recaer sobre estructuras empresariales y no sobre famosos televisivos o artistas isleños.

Los nombres famosos que sí dominaron la conversación nacional

Aunque no sean canarios, sí marcaron la conversación pública sobre la lista más reciente. Entre las incorporaciones más comentadas aparecieron Isabel Pantoja, con una deuda cercana al millón de euros; Bertín Osborne, con alrededor de 865.000 euros; y el exfutbolista Arda Turan, con más de 1,2 millones de euros pendientes. También continuaron otros nombres conocidos como Paz Vega o Mario Conde, que ya habían figurado anteriormente. Estos casos suelen ocupar titulares porque mezclan notoriedad pública y cifras elevadas, pero representan una parte pequeña del total del listado.

Reciente está el caso de Shakira, donde la Audiencia Nacional estimó el recurso de la cantante contra la decisión de la Agencia Tributaria de sancionarla con el pago de 60 millones de euros por una presunta irregularidad en la liquidación de los impuestos sobre el Patrimonio y el IRPF del ejercicio 2011. Hacienda consideró que la cantante había sido residente fiscal en España ese año, pero ella lo negaba. Un caso mediático que ha hecho correr ríos de tinta al respecto.

Y por más que muchos lo crean y en ocasiones vean 'conspiraciones', la mayoría de los casi 6.000 deudores que aparecen en la lista de Hacienda no son celebridades. Son sociedades mercantiles, grupos empresariales o personas con escasa exposición mediática. Sin embargo, cuando aparece una figura pública, el impacto es inmediato y multiplica el interés. También influye que el término “moroso con Hacienda” suele interpretarse de forma automática como sinónimo de fraude, cuando jurídicamente son situaciones distintas.