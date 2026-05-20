El Gobierno cambia las normas: 23.000 funcionarios canarios trabajarán dos horas y media menos a partir de ahora

Los funcionarios públicos de la Administración General del Estado ya se benefician de la nueva jornada laboral de 35 horas semanales, que entró en vigor en abril. Esta medida supone una reducción media de media hora diaria, o de dos horas y media a la semana, en el horario de estos empleados públicos. Con este cambio, el Gobierno da respuesta a una de las reivindicaciones históricas del colectivo.

Desde el pasado lunes 18 de mayo, finalizó el plazo para adaptar los puestos al nuevo horario. Se calcula que la medida beneficiará a más de 23.000 trabajadores de la AGE en Canarias y a unos 250.000 empleados públicos en toda España, según los cálculos del Gobierno. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF han logrado uno de sus principales objetivos, después de que el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, regido por Óscar López, aprobara finalmente la medida.

Óscar López, ministro de Función Pública / LP

Así es el nuevo horario de los funcionarios: de 37,5 a 35 horas semanales

La nueva jornada laboral ya está publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) desde el pasado 15 de abril y entró en vigor al día siguiente, el 16 de abril. La medida no solo reduce el horario ordinario de miles de funcionarios, sino que también incorpora nuevos derechos de conciliación y flexibilidad laboral.

Se rebaja la jornada habitual de 37,5 a 35 horas semanales y fija un máximo anual de 1.533 horas de trabajo efectivo. La reducción llega tras años de negociación sindical y supone uno de los cambios laborales más importantes dentro de la Administración desde la recuperación de derechos recortados durante la crisis económica. Sin embargo, no todos los trabajadores públicos podrán acogerse a esta nueva jornada.

Qué funcionarios tendrán jornada de 35 horas

La nueva regulación afecta directamente al personal que trabaja en:

La Administración General del Estado (AGE)

Organismos autónomos y agencias estatales: DGT, SEPE, Correos, Aemet, Adif...

Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social

Organismos públicos dependientes de la AGE

Eso significa que los trabajadores de los ministerios, delegaciones del Gobierno, Seguridad Social o buena parte de la estructura administrativa estatal pasan a funcionar con el nuevo horario reducido. La resolución también mantiene distintas modalidades de jornada. Por ejemplo, el horario fijo de mañana será de 9:00 a 14:00 horas, completándose el resto mediante franjas flexibles. Además, el descanso de 30 minutos durante la jornada computará como tiempo efectivo de trabajo.

Los trabajadores que se quedan fuera

Pese al anuncio del Gobierno, la reducción no será universal dentro del sector público. El BOE deja expresamente fuera a:

El personal militar de las Fuerzas Armadas.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Los trabajadores de ayuntamientos y administraciones locales.

Otras administraciones autonómicas que no hayan negociado su propia regulación.

En estos casos seguirá aplicándose la normativa anterior de 37,5 horas semanales salvo que cada administración apruebe sus propios acuerdos. Tampoco habrá una aplicación automática en algunos sectores concretos como prisiones, sanidad o educación pública estatal. En estos casos, la reducción deberá adaptarse posteriormente a sus necesidades específicas y a los sistemas de turnos ya existentes.

Los puestos con "especial dedicación" seguirán trabajando más

La norma también introduce cambios para los funcionarios con puestos de especial responsabilidad. Hasta ahora estos empleados realizaban jornadas de 40 horas semanales. Con la nueva regulación pasarán a trabajar 37,5 horas. Es decir, tendrán una reducción menor que el resto del personal ordinario. Además, la Administración mantiene la posibilidad de ampliarles el horario "cuando sea necesario para garantizar el funcionamiento de los servicios".

Más flexibilidad para quienes cuidan familiares

Uno de los puntos más destacados de la reforma afecta a la conciliación. El Gobierno adapta la normativa española a las directivas europeas sobre cuidados y vida familiar. La nueva resolución reconoce de forma expresa la figura de la "persona cuidadora", permitiendo flexibilizar horarios a quienes tengan a su cargo familiares dependientes o convivientes que no puedan valerse por sí mismos por enfermedad, accidente o edad.

Los funcionarios con hijos menores de 12 años, personas dependientes o familiares con discapacidad podrán modificar parte de su horario laboral. También se amplían las opciones de jornada intensiva y las bolsas de horas para cuidados familiares.

La regulación mantiene la jornada intensiva de verano entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, con turnos continuados de 6 horas y media. En algunos casos podrá ampliarse desde el 1 de junio para empleados públicos con menores a cargo o familiares con discapacidad. La resolución publicada en el BOE también conserva los días de asuntos propios, vacaciones adicionales por antigüedad y permisos vinculados a tratamientos médicos, reproducción asistida o recuperación tras procesos oncológicos.

La jornada de 37,5 horas para empleados públicos se instauró en 2012 durante los años de ajustes presupuestarios. Sin embargo, las reformas introducidas desde 2023 abrieron la puerta a recuperar las 35 horas mediante negociación colectiva. Ahora, cada ministerio y organismo ya debe de haber adaptado los calendarios laborales, sistemas de fichaje y horarios internos al nuevo modelo.