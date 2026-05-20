Nace 'Adecco School by Tapas': la empresa de talento y la cabecera de restauración se alían para elevar el estándar de la hostelería

Tapas Magazine y Adecco, la división del Grupo Adecco especializada en flexibilidad y talento, lanzan el proyecto ‘Adecco School by Tapas’, una iniciativa conjunta diseñada para transformar el mercado laboral de la hostelería en España. Esta alianza estratégica nace con el objetivo de profesionalizar el sector y resolver la falta de perfiles especializados mediante un programa que une la excelencia editorial de la cabecera de SpainMedia con la capacidad experta de captación y formación de talento de la consultora líder del mercado.

La presentación ha contado con el respaldo institucional de la Comunidad de Madrid y marca el inicio de un sistema de formación y reskilling que busca dignificar el servicio y fortalecer uno de los motores económicos del país. A través de una metodología integral de alto rendimiento, el proyecto garantiza el encaje perfecto entre el candidato y el puesto, certificando a los profesionales y distinguiendo a las empresas colaboradoras con un exclusivo Sello de Excelencia.

En palabras de Cristiano Badoch, director general de SpainMedia: “Adecco School by Tapas no nace para hablar simplemente de formación técnica, sino para elevar la profesionalización del servicio a la categoría de arte. Es un proyecto de país que dignifica nuestra gastronomía y ofrece una respuesta real a esa 'gran paradoja' de nuestro mercado: conectar la calidad que buscan las empresas con el desarrollo que exigen los profesionales de hoy”.

Por su parte, Luca Barca, director de Marketing & Comunicación Externa del Grupo Adecco, define la alianza en términos de atracción de talento y posicionamiento sostenible ante el problema y señala que “el sector afronta desde hace tiempo un importante reto de atracción y disponibilidad de talento, y creemos que iniciativas como ‘Adecco School by Tapas’ permiten dar una respuesta mucho más eficaz y alineada con las necesidades reales del mercado. Pero además de responder a una necesidad empresarial, este proyecto tiene un importante componente social, porque contribuye a generar oportunidades, impulsar el reskilling y profesionalizar un sector clave para la economía española. Esta colaboración entre ambas entidades nos permite brindar la mejor experiencia a las empresas que se unan a esta iniciativa”.

El proyecto, que inicia su andadura con el respaldo de regiones clave para el turismo como Andalucía y Canarias, además de la Comunidad de Madrid, plantea una hoja de ruta clara en tres fases: captación, amplificación del talento y resultados. Esta estructura permite que no solo se forme al candidato, sino que se realice un seguimiento exhaustivo para asegurar que el compromiso con la empresa sea duradero, reduciendo así la rotación, uno de los grandes desafíos de la industria.

¿Qué es “Adecco School by Tapas”?

“Adecco School by Tapas” es una iniciativa para formar, atraer y conectar talento con empresas de hostelería, hotelería y restauración.

El proyecto nace para dar respuesta a uno de los grandes retos del sector: la escasez de profesionales cualificados y la dificultad para encontrar talento alineado con las nuevas necesidades del mercado.

La iniciativa combinará procesos de selección, evaluación competencial, formación especializada y acompañamiento a la contratación, para garantizar la puesta a disposición de perfiles preparados y comprometidos con el sector de la hotelería y restauración.

El programa formativo, denominado "Impulso al Talento Horeca", incluye módulos prácticos diseñados para garantizar la integración inmediata del alumno en la operativa de hoteles y restaurantes de primer nivel.

Las empresas del sector Horeca podrán participar activamente en el programa, reforzando su posicionamiento como compañías comprometidas con la profesionalización de la industria y el desarrollo del talento.

Certificación y reconocimiento

Las empresas que se sumen a esta iniciativa contarán con un elemento diferenciador: el Sello físico Tapas & Adecco School.

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Este reconocimiento no solo acredita que la entidad apuesta por la formación de calidad, sino que la sitúa en un ecosistema de excelencia donde se prioriza el bienestar del empleado y la sofisticación del servicio. Para los clientes, el sello funciona como una garantía de que el establecimiento que visitan invierte en el corazón de su negocio: las personas.