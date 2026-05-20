Pedro Sánchez lo confirma hoy: "Habrá elecciones en 2027" y descarta un adelanto electoral

El 2027 será un gran año electoral. A las elecciones locales, autonómicas e insulares se sumarán también las generales. Así lo ha reiterado esta mañana Pedro Sánchez durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados, donde el presidente volvió a descartar un adelanto electoral y defendió que los comicios se celebrarán en la fecha que toca.

El pasado domingo, con las elecciones en Andalucía, se cerró un ciclo electoral autonómico en el que también pasaron por las urnas Extremadura, Aragón y Castilla y León. En todas estas comunidades, el PP se impuso en las votaciones, aunque sin alcanzar una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que deberá buscar acuerdos para ocupar la presidencia, como ya ha ocurrido en algunos territorios.

Sara Fernández

Ahora, todo apunta a que estos serán los últimos comicios antes de la próxima gran cita electoral prevista para 2027. Pese a la presión de la oposición y de distintos sectores políticos y sociales, Pedro Sánchez ha vuelto a descartar un adelanto electoral y mantiene su intención de agotar la legislatura.

Está confirmado: las próximas elecciones serán en mayo de 2027

Como viene siendo habitual en el calendario electoral, las elecciones autonómicas de Canarias se celebrarán previsiblemente junto a las municipales, a las que en el archipiélago se suman también las insulares. Los últimos comicios de este tipo tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023, por lo que todo apunta a que la próxima cita con las urnas podría situarse entre el 23 y el 30 de mayo de 2027. Tomando como referencia el calendario habitual, la primera fecha parece una opción probable, aunque la segunda tampoco puede descartarse.

Por tanto, queda un año para que los canarios vuelvan a acudir a las urnas y elijan a sus representantes en los ayuntamientos, los cabildos insulares y el Gobierno de Canarias.

Pedro Sánchez insiste en que las elecciones generales volverán a ser en verano

Si tomamos como referencia las palabras del presidente del Gobierno, las próximas elecciones generales se celebrarán en 2027. Sánchez ha vuelto a descartar un adelanto electoral durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Pedro Sánchez ha sido claro: "Al Gobierno se llega con votos, no con atajos. Habrá elecciones en 2027".

De esta forma, el presidente mantiene su intención de agotar la legislatura, pese a la presión de la oposición para adelantar los comicios. Si se cumple ese calendario, los canarios tendrán que esperar para volver a las urnas en unas elecciones generales, que llegarían cuatro años después de la cita del 23 de julio de 2023, convocada entonces de forma anticipada.