Los precios más bajos del gasoil y la gasolina en Las Palmas para hoy miércoles 20 de mayo

En la provincia de Las Palmas los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 20 de mayo, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Las Palmas hay que ir a la estación PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la isla de Gran Canaria, con el Gasóleo A a 1,419€ el litro. La segunda opción más barata es a 1,419€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la isla de Gran Canaria.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas habrá que ir a Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la gasolinera PLENERGY tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación PETROPRIX de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en la isla de Gran Canaria, con el litro de Gasolina 95 a 1,269€.

En la provincia de Las Palmas encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la SANTANA DOMINGUEZ, S.L. de la isla de Gran Canaria, en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este miércoles en Gran Canaria

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 1,419€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, miércoles 20 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,269€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,269€.

La gasolina más barata de este miércoles en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,485€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,485€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,527€ el litro en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,527€ el litro.

Para llenar el tanque hoy miércoles 20 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,367€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,367€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Fuerteventura

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PLENERGY de Antigua en CALLE REAL, 22 tiene un precio de 1,429€ el litro.

Fuerteventura tiene hoy, miércoles 20 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PLENERGY, en CALLE REAL, 22, donde el litro está a 1,349€.

La gasolina más barata de este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,419€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,419€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,439€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,440€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,477€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,439€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON JINAMAR. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,440€ el litro.

Visita nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compruebe los precios de los carburantes en cada estación de servicio de las Islas. Consulta el listado de precios de tu municipio y ahorra al repostar.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [20/05/2026 8:07:07]