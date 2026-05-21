La Audiencia Nacional cambia las normas: los trabjadores canarios sí podrán recuperar los festivos que caigan en sábado por un día libre, como el Día de Canarias

Los trabajadores canarios han ganado un nuevo derecho laboral justo en un momento clave, a las puertas del Día de Canarias, que este año cae en sábado. La Audiencia Nacional ha reconocido que los festivos que coincidan con ese día pueden ser recuperados o compensados con otra jornada de descanso, siempre que se cumplan estas condiciones. La sentencia se alinea con otra reciente del Tribunal Supremo, que también reconoce esta posibilidad en ciertos casos.

El fallo emitido por la Sala de lo Social da un giro importante a la interpretación de los festivos laborales en España y concluye que las empresas "no pueden hacer desaparecer un día festivo cuando este coincide con el descanso semanal del trabajador", especialmente en aquellos casos en los que la libranza está fijada en sábado. La decisión judicial llega tras un conflicto colectivo planteado en el sector de los centros de atención al cliente, aunque su alcance podría extenderse a miles de trabajadores de otros ámbitos laborales con jornadas similares.

La sentencia considera que los festivos laborales tienen una finalidad distinta al descanso semanal y, por tanto, no pueden quedar absorbidos por él.

Los sindicatos sientan las bases de esta ventaja

El caso surgió a raíz de las reclamaciones sindicales presentadas contra la patronal del sector del contact center. Los sindicatos denunciaban que numerosas empresas no compensaban a los empleados cuando un festivo nacional, autonómico o local coincidía con el sábado, día habitual de descanso para gran parte de las plantillas. Hasta ahora, en muchos convenios y cuadrantes laborales, esos festivos se perdían directamente si coincidían con la jornada de libranza del trabajador. La Audiencia Nacional rechaza esta práctica y sostiene que el derecho al festivo no desaparece por coincidir con el descanso semanal ordinario.

Un día extra de descanso obligatorio

La resolución obliga a las empresas a conceder un día adicional de descanso efectivo cuando exista ese solapamiento entre festivo y sábado de libranza.

El tribunal entiende que el descanso semanal tiene una función de recuperación física del trabajador, mientras que los festivos responden a una finalidad social, cultural o conmemorativa. Así que al tratarse de derechos diferentes, uno no puede sustituir al otro. De este modo, si un empleado libra los sábados y uno de los 14 festivos anuales cae en ese día, la empresa deberá facilitar una jornada compensatoria.

Aunque el fallo nace dentro del convenio del sector de atención al cliente, los expertos consideran que la doctrina puede aplicarse mucho más allá. La resolución afecta a los trabajadores con jornada de lunes a viernes, donde el sábado forma parte habitual del descanso semanal. También puede tener impacto en empleados con turnos rotativos o cuadrantes irregulares que hayan coincidido con un festivo durante su día de libranza.

La decisión de la Audiencia Nacional llega después de que el Tribunal Supremo fijara en 2025 criterios sobre la coincidencia entre festivos y descansos semanales, aunque entonces no aclaró de manera concreta qué ocurría con los sábados. Ahora, la Audiencia Nacional completa esa interpretación y deja claro que los festivos deben disfrutarse íntegramente, independientemente de cómo esté organizado el cuadrante laboral.

Los sindicatos consideran que la resolución pone fin a años de interpretaciones dispares y evita que determinados trabajadores pierdan días festivos simplemente por cómo cae el calendario.