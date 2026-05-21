Manifestación de CCOO este jueves en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar mejoras salariales y el acceso a una vivienda asequible: las calles afectadas

CCOO Canarias lleva a cabo en la mañana de este jueves una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria en la que participan trabajadores, delegados sindicales y representantes de distintos sectores productivos del Archipiélago en una jornada centrada en la defensa de los derechos laborales y sociales.

La convocatoria, que arrancó sobre las 9.30 horas, pone el foco en asuntos como los salarios, la igualdad, el acceso a una vivienda asequible y la mejora de las condiciones laborales en Canarias. Además, el sindicato quiere visibilizar otros problemas que afectan actualmente al archipiélago, entre ellos la salud laboral, la atención a la dependencia y la situación de las escuelas infantiles, ámbitos que han protagonizado movilizaciones recientes.

Recorrido de la manifestación

El recorrido anunciado por CCOO atravesará varias calles del centro histórico de la capital grancanaria:

Calle Rafael Cabrera

Calle Losero

Calle Malteses

Calle General Bravo

Calle Muro

Calle Obispo Codina

Plaza de Santa Ana

Está previsto que sobre las 11:15 horas comience una asamblea abierta en la Plaza de Santa Ana. En ese acto intervendrán el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, quien cumple su primer año al frente de la organización tras las elecciones sindicales celebradas en mayo de 2025.

Reivindicaciones vinculadas al coste de vida y el empleo

La organización sindical enmarca esta movilización dentro de una serie de protestas desarrolladas en diferentes comunidades autónomas durante los últimos meses. Según explican desde el sindicato, el objetivo es reivindicar la importancia de la negociación colectiva y de las respuestas comunes frente a problemas sociales y laborales que afectan a buena parte de la ciudadanía.

Entre las principales preocupaciones señaladas se encuentran las dificultades para llegar a fin de mes, el elevado precio del alquiler y de la compra de vivienda, las jornadas laborales extensas y la falta de descanso suficiente en algunos sectores económicos. También denuncian las consecuencias que determinadas condiciones laborales tienen sobre la salud física y mental de los trabajadores.

Canarias arrastra desde hace años algunos de los salarios más bajos del país pese al peso del sector turístico en su economía, recuerda el sindicato.

Vivienda, dependencia y servicios públicos

La plataforma reivindicativa también incluye la defensa de los servicios públicos y de las prestaciones sociales. En el comunicado difundido por la organización se hace referencia a cuestiones como la sanidad pública, las pensiones, las ayudas sociales y la educación.