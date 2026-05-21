La Seguridad Social lo hace oficial: estos son los bancos que adelantan las pensiones este mes de mayo

A partir de mañana, los jubilados recibirán el ingreso de las pensiones de mayo. Los pensionistas esperan con atención la notificación del banco que confirme el abono de la paga correspondiente a este mes. Como cada mes, la fecha exacta puede variar en función de la entidad bancaria, ya que algunas adelantan el pago más que otras. La Tesorería General de la Seguridad Social paga a mes vencido, pero estas compañías hacen antes los pagos.

La Seguridad Social establece que las pensiones deben abonarse entre el 1 y el 4 de junio, pero la mayoría de bancos ingresa el dinero antes de finalizar mayo. La práctica sirve para que las entidades fidelicen clientes y mejoran la operativa en sucursales y cajeros. Los bancos reciben los fondos asegurados de la Tesorería General de la Seguridad Social y ya hacen estos ingresos. Para este mes de mayo de 2026, el grueso de los ingresos se concentrará entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo.

Estas son las fechas previstas de pago de las pensiones de mayo

Viernes 22 de mayo

Los primeros pensionistas en cobrar serán los clientes de:

Bankinter

Unicaja

Caja de Ingenieros

Domingo 24 de mayo

CaixaBank mantendrá su política habitual de abonar siempre las pensiones el día 24 de cada mes, incluso cuando coincide con domingo o festivo.

Lunes 25 de mayo

La mayoría de grandes entidades realizará el ingreso ese día:

BBVA

Banco Santander

Banco Sabadell

ING

Ibercaja

Kutxabank

Cajamar

Caja Rural

Abanca

En algunos casos puntuales, algunos clientes podrían ver reflejado el ingreso durante la madrugada del martes 26 de mayo debido a la operativa interna de cada banco.

Mayo no incluye paga extra

La nómina de este mes será ordinaria y no llevará incluida la paga extraordinaria de verano. Ese abono adicional llegará en junio para quienes cobran sus prestaciones en 14 pagas. Además, el sistema de pensiones continúa marcando cifras récord de gasto. La Seguridad Social ya supera los 14.000 millones de euros mensuales destinados al pago de prestaciones contributivas, con las pensiones de jubilación concentrando la mayor parte del desembolso. En total, más de 10,3 millones reciben una paga del Estado.