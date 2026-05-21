Confirmado por la Seguridad Social: los trabajadores canarios con 40 años cotizados no sufrirán recortes en su pensión si hacen esto cuando se jubilen

Tener una buena pensión de jubilación es una de las mayores preocupaciones para muchos trabajadores, aunque no todos logran alcanzarla por distintos motivos a lo largo de su vida laboral. La Seguridad Social puede aplicar recortes en la cuantía cuando no se cumplen los requisitos, incluso después de muchos años cotizados. Sin embargo, también existe el caso contrario, quienes acreditan una carrera laboral larga, cercana o superior a las cuatro décadas, que pueden beneficiarse de ventajas en el momento de su retiro.

Ahora, la Seguridad Social está estudiando asegurar el 100% de la cuantía correspondiente en estos casos. El Gobierno no quiere penalizar a las personas con largas carreras, sobre todo, cuando optan por la jubilación anticipada. Además, el organismo está consolidando nuevos mecanismos para proteger a quienes actualmente siguen en activo y se acercan a la jubilación tras décadas cotizando.

El gran conflicto son los recortes a quienes cotizaron más de 40 años

Las asociaciones de jubilados llevan años reclamando que se eliminen los coeficientes reductores aplicados a las personas que adelantaron su jubilación pese a haber cotizado durante toda su vida laboral. Actualmente, el sistema reduce la cuantía de la pensión cuando el trabajador decide retirarse antes de la edad ordinaria. Estas penalizaciones oscilan entre el 2,81% y el 21% en las jubilaciones anticipadas voluntarias, dependiendo del tiempo adelantado y de los años cotizados.

Un grupo de jubilados conversan en un banco / Juan Carlos Castro

Lo más grave es que hasta quienes acreditan más de 44 años y medio de cotización continúan soportando recortes permanentes. Por ejemplo, adelantar dos años la jubilación puede reducir la pensión hasta un 13% de manera definitiva. En el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, como despidos o reestructuraciones empresariales, los recortes pueden llegar al 24% para quienes cuentan con largas carreras laborales.

La Seguridad Social rechaza eliminar los coeficientes reductores por su coste

El Gobierno descarta de momento retirar esas reducciones para quienes ya están jubilados en la mayoría de casos. Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, retirar esos recortes supondría un impacto económico de 3.300 millones de euros al año. Pese a esto se mantiene la idea de que cuanto más tarde te jubiles, menos penalización recibes; y cuanto más adelantes el retiro, más te castiga la Seguridad Social.

Los datos reflejan que los pensionistas afectados por estas penalizaciones tienen una media superior a 43 años cotizados y cobran pensiones cercanas a los 2.000 euros mensuales. Aun así, el Ejecutivo sostiene que asumir el coste íntegro de eliminar los recortes pondría en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema público. Por ello, la estrategia actual pasa por mantener los coeficientes reductores y reforzar otros mecanismos de protección para futuras jubilaciones.

El beneficio que conservarán quienes superen los 38 años cotizados

La Seguridad Social pretende blindar las carreras largas, que seguirán teniendo el acceso a la jubilación ordinaria a los 65 años. En 2026, los trabajadores necesitan acreditar al menos 38 años y 3 meses cotizados para retirarse con el 100% de la pensión a esa edad. Quienes no lleguen a ese umbral deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses. La previsión para 2027 endurece todavía más el requisito, ya que el mínimo subirá hasta los 38 años y 6 meses con una edad de jubilación que incrementa hasta los 67 años. Esto significa que los trabajadores con 40 años o más de cotización seguirán esquivando el retraso progresivo de la edad legal de jubilación.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque / EFE

El nuevo sistema que beneficiará a quienes tuvieron malos años al final de su carrera

La Seguridad Social aplica ya un nuevo modelo de cálculo más beneficioso que está pensado para evitar que los últimos años laborales perjudiquen la pensión. Muchos trabajadores con trayectorias extensas sufren despidos, reducciones salariales o periodos de desempleo justo antes de jubilarse. Para reducir ese impacto, el sistema incorpora un cálculo dual.

La administración puede escoger automáticamente la fórmula más favorable para el pensionista: mantener el cálculo clásico sobre los últimos 25 años cotizados o utilizar un nuevo sistema que permite seleccionar las 302 mejores bases de cotización dentro de los últimos 304 meses, descartando los dos peores meses. Con ello, la Seguridad Social busca que una carrera de más de cuatro décadas no quede penalizada por un mal tramo final de empleo.

Dentro de las reformas que estudia la Seguridad Social está una ventaja para quienes acrediten amplios periodos de cotización. Aunque el Ejecutivo planea endurecer progresivamente el acceso a la jubilación anticipada involuntaria, la intención es mantener una excepción para las carreras largas. Así que, quienes acumulen unos 40 años cotizados podrían seguir accediendo al retiro a los 61 años en determinados supuestos de despido o crisis empresarial.

El objetivo es diferenciar a los trabajadores con trayectorias laborales extensas del resto de perfiles que tendrán más dificultades para anticipar la jubilación en el futuro. Algunos expertos también sugieren crear un complemento adicional para compensar parcialmente a quienes cotizaron durante más tiempo.

La propuesta, bautizada como 'complemento de equidad contributiva', sigue debatiéndose y pretende reconocer el esfuerzo de las carreras laborales más largas sin tener que revisar todas las pensiones ya concedidas.