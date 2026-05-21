Jonathan Andic mantiene la vicepresidencia del consejo de Mango, que cierra filas con él

El vicepresidente y copropietario de Mango, Jonathan Andic, seguirá siéndolo a pesar de haber sido acusado de la muerte de su padre, Isak Andic, fundador y entonces presidente no ejecutivo de la marca. Tres días después de su detención por parte de los Mossos d’Esquadra, de su puesta en libertad bajo fianza y de la publicación de un auto judicial repleto de indicios presuntamente incriminatorios, la página web de la cadena le sigue presentando como vicepresidente del consejo de administración, segundo cargo más importante en este órgano capital en la gestión de una compañía de semejante tamaño. Y, según lo que ha podido recabar EL PERIÓDICO, todo apunta a que seguirá siendo así.

En primer lugar, porque el apoyo a Andic hijo es generalizado, tanto en el consejo como en su familia. Todos han cerrado filas con él. Sin ir más lejos, el comunicado que la compañía distribuyó entre sus trabajadores el día de la detención es el mismo que ofrecieron los portavoces de la familia Andic a los medios de comunicación. En esencia, que la colaboración "ha sido y será máxima".

Después, porque no había ningún plan previsto para reaccionar a un escenario tan escabroso como el que se ha acabado dando (su entorno no esperaba una detención tan mediática y una acusación tan contundente) o se podría llegar a dar, según se desarrollen ahora los acontecimientos.

Tal como consta en la Memoria corporativa de Mango, la compañía cuenta con una política de 'compliance', un modelo de prevención de delitos, un código ético y de conductas responsables o una política de conflicto de intereses, pero ninguno de ellos contempla una situación como esta o referirse a lo que ocurra en el consejo de administración.

En el documento que compendia lo ocurrido en 2025 se indica, precisamente, que la compañía actualizó tanto su política de ‘compliance’ como su modelo de prevención de delitos, en 2025, aunque son movimientos aparentemente más relacionados con evitar el fraude, la corrupción, el conflicto de intereses o situaciones incómodas en el lugar de trabajo.

Su importante ascendente en la compañía

A todo esto se suma que Jonathan Andic es dueño de aproximadamente una tercera parte de la compañía. El resto se lo reparten sus dos hermanas, y un 5% está en manos de Toni Ruiz, consejero delegado y actual presidente de la compañía.

Esta condición de propietario es la que le convierte ‘de facto’ en la persona que más poder tiene en ese consejo de administración. Fuentes cercanas a la empresa explican que el ascendente del primogénito de Isak Andic es muy importante en la empresa, sobre todo por ser el hijo de una figura enormemente respetada dentro del universo Mango. Otras voces que le conocen apuestan que él no abandonará el cargo por voluntad propia, así que el escenario más plausible es que la empresa respete esa decisión y no fuerce su salida. Por lo menos por ahora.

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El consejo de administración de Mango lo presiden Ruiz y Andic, y lo sostienen dos directivos de la casa como consejeros ejecutivos (Daniel López y Margarita Salvans), así como cinco consejeros independientes: Manel Adell (exDesigual), Jordi Canals, Jordi Constans, Helena Helmersson (ex H&M), Jorge Lucaya y Marc Puig. Varios de ellos tenían una relación estrechísima con Isak Andic, y estaban allí por petición expresa del multimillonario fallecido en diciembre de hace dos años.