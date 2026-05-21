Los precios de la gasolina 95 y 98 más bajos hoy jueves se encuentran en Gran Canaria

Hoy jueves 21 de mayo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,395€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,269€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,269€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 1,417€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,419€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este jueves en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 1,417€ el litro.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,395€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, jueves 21 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,269€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,269€.

La gasolina más barata de este jueves en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,485€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,485€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio SPL de Tías tiene el carburante Gasolina 98 a 1,527€ el litro en Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7. En Tías, Carretera LZ-2 Arrecife - Yaiza km 6,7, la estación de servicio SPL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,527€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 21 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,367€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,367€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Fuerteventura

Fuerteventura tiene hoy, jueves 21 de mayo, la Gasolina 95 más barata en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ a 1,320€ el litro. La segunda más económica de la isla de Fuerteventura estaría en Antigua, PETROPRIX, en CALLE JANANA, 46, donde el litro está a 1,349€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Fuerteventura, a 1,395€ el litro. Otra opción está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la estación PCAN GIL a 1,509€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de Fuerteventura, la estación de servicio PETROPRIX de Antigua en CALLE JANANA, 46 tiene un precio de 1,429€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Las Palmas de Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,395€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación H2EXAGON ESCALERITAS, en Avenida Escaleritas 112, con un precio de 1,439€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,269€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,417€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,419€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,439€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON JINAMAR. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,440€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,440€ el litro. La estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,449€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [21/05/2026 8:01:21]