El Tribunal Supremo anula el registro del alquiler vacacional estatal que recurrió Canarias

El Tribunal Supremo ha tumbado parte del real decreto aprobado por el Gobierno central en la víspera de la Nochebuena de 2024. En concreto, la que obliga a los propietarios de inmuebles que opten por el alquiler de corto plazo -vacacional principalmente- a darse de alta en un registro estatal. El Alto Tribunal da la razón así a un recurso interpuesto por la Comunidad Valenciana.

Otras cuatro comunidades autónomas, incluida Canarias, tomaron idéntica decisión. Se esperan sendas respuestas judiciales en el mismo sentido de la fechada anteayer. Entre las cuestiones que condujeron a las Islas a recurrir el real decreto, el director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno regional, Miguel Ángel Rodríguez, ha señalado la "imposición de cargas y gravámenes a la ciudadanía" que estaban fuera de lugar.

Número de registro

El Archipiélago ya cuenta con su propio registro en el que deben estar dados de alta todos los inmuebles -más de 70.000- que operan en el mercado turístico. Solo de esa manera se garantizan la posibilidad de contar con un número de registro que les permita publicitarse a través de portales como Airbnb, por ejemplo.

Según ha relatado el vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav), Javier Valentín, la inscripción en el registro estatal suponía un desembolso de 27 euros más impuestos. "Pero lo hay peor, porque también tenías que inmatricular el activo en el Registro de la Propiedad, que es muy recomendable pero no obligatorio, y en ese caso ya hablamos de entre 4.000 y 6.000 euros", ha continuado.

Reclamaciones

Valentín, abogado de profesión, ha añadido que también han sido numerosos los casos en los que los propietarios no han podido obtener el número por no poder afrontar los gastos del registro doble, estatal y autonómico. En ese tiempo no han podido rentabilizar mediante el alquiler vacacional sus propiedades, por lo que, siempre según el vicepresidente de Ascav, podrán reclamar al Estado la "responsabilidad patrimonial" por todo el dinero que no han podido ingresar.

La decisión del Supremo sí deja operativa la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. "Siempre defendimos la necesidad de intercambiar información entre administraciones", ha expuesto Rodríguez, dejando claro que en la motivación del recurso nunca estuvo la creación de esta herramienta.

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