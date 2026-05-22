Canarias lidera la presión inmobiliaria: Las Palmas bate su récord y ya supera la media nacional

Comprar vivienda en Canarias, y especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, es hoy más caro que nunca. La capital grancanaria continúa inmersa en una escalada de precios que no encuentra freno y que vuelve a situar al Archipiélago en el centro del debate sobre el acceso a la vivienda. Según los últimos datos del mercado residencial correspondientes a abril de 2026, el precio medio del metro cuadrado en Las Palmas de Gran Canaria alcanzó los 2.756 euros/m², marcando un nuevo máximo histórico para la ciudad.

La cifra no solo confirma la tendencia alcista del mercado inmobiliario canario, sino que además coloca a la capital grancanaria por encima de la media nacional, situada actualmente en 2.748 euros/m². El incremento mensual del 2,9%, junto a una subida interanual del 13%, refleja la fuerte tensión que vive el mercado residencial en uno de los principales núcleos urbanos de Canarias.

Canarias mantiene la presión sobre el mercado de la vivienda

El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en una de las grandes preocupaciones sociales en Canarias. La combinación entre alta demanda, escasa oferta residencial, atractivo turístico y crecimiento poblacional está impulsando los precios en buena parte del Archipiélago.

En este contexto, Las Palmas de Gran Canaria destaca como uno de los mercados urbanos más dinámicos y tensionados del país. Mientras en España el precio de la vivienda subió un 1,5% mensual durante abril, la capital grancanaria prácticamente duplicó ese ritmo con un incremento del 2,9% en apenas un mes.

Además, el crecimiento trimestral del 7,7% confirma que la presión no responde a un fenómeno puntual, sino a una tendencia sostenida durante los últimos meses.

El mercado inmobiliario canario continúa mostrando una enorme capacidad de atracción tanto para compradores nacionales como internacionales, especialmente en zonas costeras y barrios consolidados próximos al mar.

Las Palmas ya registra precios históricos

Los datos reflejan que el precio medio de la vivienda en la ciudad alcanza ahora su nivel más alto desde que existen registros. El incremento acumulado en el último año supera ampliamente los valores de 2025 y consolida la sensación de que acceder a una vivienda en la capital canaria resulta cada vez más complicado para buena parte de la población.

La evolución del mercado confirma también importantes diferencias entre barrios, donde algunas zonas experimentan auténticos acelerones en los precios.

Puerto - Canteras sigue siendo la zona más exclusiva

El distrito de Puerto - Canteras continúa liderando el ranking de las áreas más caras para comprar vivienda en Las Palmas de Gran Canaria. El precio medio alcanza ya los 3.900 euros/m², tras registrar una subida interanual del 14%.

La proximidad a la playa de Las Canteras, el atractivo turístico de la zona y la elevada demanda tanto residencial como vacacional siguen impulsando el valor inmobiliario del entorno.

El distrito Centro ocupa la segunda posición entre las zonas más costosas de la ciudad, con un precio medio de 3.055 euros/m² y un crecimiento anual cercano al 10%.

Por su parte, Vegueta - Triana, uno de los enclaves históricos más emblemáticos de la capital, registra un precio medio de 2.772 euros/m². Sin embargo, llama la atención que sea la única gran área de la ciudad que presenta una ligera caída interanual del 0,8%.

Los barrios más económicos también se encarecen

Aunque siguen siendo las zonas más asequibles de la ciudad, algunos barrios tradicionalmente más baratos están experimentando fuertes subidas de precios.

Es el caso de Carretera del Centro - Cono Sur, donde el metro cuadrado se sitúa en 1.513 euros, aunque el crecimiento interanual alcanza ya el 15,4%.

También destaca el aumento en Tafira, que registra una de las mayores subidas de toda la ciudad con un incremento del 17,4% y un precio medio de 2.149 euros/m².

En Tamaraceite - San Lorenzo, el precio alcanza los 1.672 euros/m² tras subir un 8,5% en el último año.

La tendencia demuestra que incluso las áreas tradicionalmente más accesibles están viendo cómo el mercado residencial gana tensión progresivamente.

Ciudad Alta lidera las mayores subidas

Uno de los datos más llamativos del informe es la evolución de Ciudad Alta, que encabeza las mayores subidas interanuales de la capital con un espectacular incremento del 19,4%.

Este comportamiento refleja cómo la demanda comienza a desplazarse hacia zonas menos céntricas ante la dificultad de acceder a barrios más consolidados o próximos a la costa.

La presión inmobiliaria no solo afecta ya a las áreas premium de Las Palmas de Gran Canaria, sino que empieza a extenderse prácticamente a toda la ciudad.

El teletrabajo y la calidad de vida impulsan la demanda en Canarias

El auge del teletrabajo y la búsqueda de ciudades con buena calidad de vida continúan reforzando el atractivo de Canarias para nuevos residentes. Las Palmas de Gran Canaria aparece cada vez con más frecuencia en rankings internacionales vinculados al clima, conectividad y calidad urbana.

La combinación entre clima estable durante todo el año, servicios urbanos consolidados y conexión aérea internacional sigue atrayendo compradores procedentes tanto de la Península como de otros países europeos.

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Este fenómeno contribuye a incrementar la competencia por la vivienda disponible y añade presión a un mercado que ya arrastraba problemas estructurales de oferta.