La Gasolina 95 más barata este viernes de Las Palmas se encuentra en Gran Canaria a 1,269 euros el litro

Hoy, viernes 22 de mayo, la Gasolina 95 más barata de la provincia de Las Palmas se encuentra en la isla de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio PETROPRIX, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la Gasolina 95 está a 1,269€ el litro. La estación CANARY OIL, S.L. de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, es la segunda mejor opción para llenar el depósito con Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

Para el diésel más asequible en Las Palmas hay que irse hasta Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Allí, la estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, tiene el gasoil a 1,417€ el litro. En Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria, la estación de servicio PETROPRIX, CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59, ofrece la segunda opción más económica de la provincia para llenar el depósito a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

Para la Gasolina 98 más asequible de la provincia de Las Palmas para tu bolsillo hay que desplazarse hasta Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, donde la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 tiene la Gasolina 98 a 1,395€ el litro. También puedes optar por la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L., de Ingenio en la isla de Gran Canaria, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, con la Gasolina 98 a 1,395€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Gran Canaria

La Gasolina 98 más barata de la isla de Gran Canaria se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ en CALLE AYAGAURES, 3, a 1,395€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 de Ingenio a 1,395€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Gran Canaria está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,417€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX de CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59 en Las Palmas de Gran Canaria a 1,417€ el litro de Gasóleo A.

La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria es la más barata de Gran Canaria para la Gasolina 95, a 1,269€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Haría, Carretera General del Norte km 16,1, a la gasolinera PCAN ARRIETA, donde el litro está a 1,529€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Yaiza, Carretera Arrecife - Palya Blanca km 34, en la ESTACION PLAYA BLANCA, que está a 1,529€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,485€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,485€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy viernes 22 de mayo, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,369€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,369€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este viernes en Fuerteventura

Para llenar el tanque hoy viernes 22 de mayo con Gasolina 95 al mejor precio en Fuerteventura, hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad a la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ para llenar el tanque por 1,320€ el litro. Otra opción sería ir hasta Puerto del Rosario, a Calle Almirante Lallermand, 31, donde la estación de PCAN GIL ofrece la Gasolina 95 a 1,369€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Fuerteventura se encuentra hoy en Puerto del Rosario, estación DISA RIO CABRAS de Autovía Puerto del Rosario - Caleta de Fuste km 3,5, donde sale a 1,429€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Puerto del Rosario, estación de DISA EL CHARCO en Calle Alfonso XIII 65, donde se puede encontrar el gasoil a 1,429€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Fuerteventura, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Tuineje tiene el carburante Gasolina 98 a 1,395€ el litro en Avenida Paseo La Libertad. En Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, la estación de servicio PCAN GIL encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,509€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria

El diésel más barato está en PETROPRIX, a 1,417€ el litro, situada en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10. La segunda opción más barata es la estación PETROPRIX que ofrece el gasoil a 1,417€ el litro en Gasóleo A en CALLE LUIS SAAVEDRA MIRANDA, 59.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Las Palmas de Gran Canaria está a 1,395€ el litro, en CALLE AYAGAURES, 3 en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ. La estación H2EXAGON ESCALERITAS ofrece la segunda mejor opción, a 1,439€ el litro, en Avenida Escaleritas 112.

La Gasolina 95 más barata de hoy, viernes 22 de mayo, está en la estación de servicio PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 a 1,269€ el litro de Gasolina 95, situada en Las Palmas de Gran Canaria. La estación de servicio CANARY OIL, S.L. de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,269€ el litro.

La gasolina más barata de este viernes en Telde

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Alegría 2, donde la estación de servicio OCÉANO ofrece el diésel a 1,440€ el litro. La estación DISA LA PARDILLA de Autopista GC-1 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,449€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio PETROPRIX, en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde está a 1,319€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, en la estación CANARY OIL, S.L. que tiene la Gasolina 95 a 1,319€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10, con un precio de 1,439€ el litro de Gasolina 98 en la estación H2EXAGON JINAMAR. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, con un precio de 1,440€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [22/05/2026 8:11:35]