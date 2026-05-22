Hacienda avisa: enviará más de 100.000 cartas a los contribuyentes con datos pendientes o erróneos en la Declaración de la Renta

Hacienda está avisando a los contribuyentes de todo el país para evitar que cometan este error antes de presentar la declaración de la Renta. Con este envío masivo de cartas, la Agencia Tributaria busca reducir fallos durante la Campaña 2026 y aclara que, por el momento, no se trata de una sanción, sino de una advertencia preventiva.

Según los cálculos de la Administración, Hacienda enviará unas 130.000 notificaciones a contribuyentes que deberán revisar posibles discrepancias en su declaración. Estas cartas funcionan como un preaviso antes de iniciar una comprobación formal, por lo que la Agencia Tributaria recomienda revisar el borrador de la Renta y, si es necesario, presentar una rectificación para corregir o subsanar el error detectado.

Las notificaciones se mandarán a los contribuyentes que hayan cambiado la información del borrador de la Renta o a los que los datos no le coincidan con los registros de la Agencia Tributaria. Para hacer esto, Hacienda cruza los datos de la declaración presentada y de la información facilitada por las empresas, bancos u otros organismos, que están obligados a emitir estas informaciones. Así se aseguran que no faltan datos por incluir, tanto que benefician al contribuyente como que lo perjudican.

Entre la información que Hacienda toma en cuenta para enviar las notificaciones están:

Deducciones autonómicas

Inmuebles y referencias catastrales

Alquileres

Transmisiones patrimoniales o donaciones

Aportaciones a planes de pensiones

Cuotas sindicales

Subvenciones y otras ayudas

Deducciones familiares, por maternidad o por inversión en vivienda habitual

Las cartas suelen enviarse en dos ciclos, a mediados de mayo y ya entrado junio.

Gracias a estos avisos, la Agencia Tributaria se asegura que se corrigen los errores de manera voluntaria, porque si el contribuyente espera y cree que no tiene que hacer nada, llegarían los problemas. Si se acaba el plazo de la presentación de la Renta y Hacienda cree que se están incumpliendo las obligaciones fiscales, llegarían las sanciones.

Las multas de Hacienda dependerán de la cantidad defraudada y la gravedad del error. Si por el contrario, se deja alguna cantidad sin incluir, la Administración se lavará las manos y no te devolverá el dinero que te corresponde.