SU PEOR DÍA EN EL IBEX
Puig se hunde un 14% en bolsa tras cancelar su fusión con Estée Lauder
La compañía catalana remitió el pasado jueves un hecho relevante a la CNMV en el que afirmaba que abandonaba las negociaciones con la empresa estadounidense
Las acciones de Puig están cayendo hasta un 14% este viernes después de que la empresa catalana del sector del lujo cancelase el pasado jueves sus negociaciones de fusión con Estée Lauder. A través de un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía dirigida por José Manuel Albesa informó de que los contactos para negociar una posible fusión con el gigante estadounidense, que habrían creado una compañía capaz de rivalizar con la frances L'Óreal, quedaban sin efecto. De esta forma, la empresa catalana vive la que es hasta la fecha su peor jornada en los mercados.
(Habrá Ampliación)
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