El Ingreso Mínimo Vital también es para jóvenes canarios menores de 30 años: lo confirma la Seguridad Social
La Seguridad Social realizará controles periódicos a los beneficiarios del IMV, quienes deberán comunicar cualquier cambio en su situación económica o laboral para evitar fraudes
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Alejandro Navarro
El acceso a la vivienda o la precariedad laboral se han convertido en uno de los temas más discutidos entre los jóvenes. En España, miles de personas menores de 30 años todavía residen en casa de sus padres. La razón de ello es, en muchos casos, unos sueldos bajos y la dificultad para permitirse un alojamiento.
En vista de dicha situación es cuando surgen políticas públicas con el objetivo de disminuir la escasez económica en los jóvenes. Por ello, la ayuda del Gobierno a través del Ingreso Mínimo Vital es clave. Y es que, las personas de 23 a 29 años pueden solicitar esta ayuda, aunque sigan viviendo con sus padres.
Requisitos para solicitar el IMV
Este hecho (que no supone ningún cambio real, ya que esta condición no es nueva) permite a muchos jóvenes beneficiarse de la prestación, siempre y cuando demuestren una situación de vulnerabilidad económica. Para acceder al IMV si se vive con los padres, será necesario representar una unidad de convivencia independiente y no poseer ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas.
Por otro lado, para aquellos que residen con una familia diferente a la suya, con la que no compartan parentesco, deberán demostrar que han vivido de manera independiente al menos durante los dos años anteriores. Además, será necesario presentar la residencia legal en España.
Control periódico de los beneficiarios
Según las previsiones para 2026, la ayuda económica ascendería hasta los 733 euros mensuales como máximo, de forma individual. A su vez, la cuantía total podrá verse modificada por factores como los ingresos previos, el patrimonio o la compatibilidad con otras ayudas.
Debemos tener en cuenta que el IMV sufrirá controles por parte de la Seguridad Social, para así evitar cualquier intento de fraude. El beneficiario deberá comunicar toda modificación de su historial económico o laboral. En caso de no comunicar estos cambios, se podrá suspender su ayuda o exigir una devolución del dinero.
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