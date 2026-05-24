Aranceles y tasas duplicarán el coste de las compras online baratas en Canarias a partir de julio

Botellas de agua reutilizables, camisetas, bisutería, neceseres y otros miles y miles de artículos pueden encontrarse en plataformas de comercio asiáticas como Shein, Temu o Aliexpress por menos de tres euros. Hasta ahora, adquirirlos era fácil, barato y los consumidores canarios podían recibir los paquetes cómodamente en su domicilio en apenas unas semanas. Pero todo está a punto de cambiar. Las modificaciones fiscales aprobadas por la Unión Europea (UE) -que impondrá un arancel y una tasa a la tramitación aduanera de estos pedidos de menos de 150 euros- multiplicarán por dos el coste de traer hasta el Archipiélago estas compras low cost.

A partir de julio, cualquier pedido que se haga a través de internet en este tipo de plataformas de terceros países tendrá que pagar, como mínimo, un arancel de tres euros. Un sobrecoste al que se sumará en noviembre la tasa por la gestión aduanera que impondrá también Bruselas y que, sin que todavía se haya concretado el importe, supondrá abonar al menos dos euros extra. De esta manera, traer hasta Canarias una botella de agua reutilizable pasará de costar tres euros a más de ocho, multiplicando por dos una compra en la que las tasas tendrán más peso que el precio del artículo en si.

Hasta ahora, las adquisiciones en plataformas online de bajo coste de fuera de la comunidad europea –en su mayoría asiáticas– que tuvieran un precio menor de 150 euros no pagaban ninguna tasa ni arancel en la Unión Europea. Una situación que va a cambiar de forma inminente con la aplicación de estos gravámenes con los que Bruselas busca desincentivar este tipo de compras por su impacto medioambiental y en el comercio local. Una situación que en Canarias obligará a que todos los paquetes tengan que pasar por aduanas para realizar este trámite. Lo que supone un cambio importante, ya que desde 2017 las compras de menos de 150 euros no estaban obligadas a pasar por aduanas. Su objetivo era agilizar un trámite que en muchas ocasiones era engorroso y ralentizaba estas adquisiciones, en un lugar en el que el comercio online no acababa de desarrollarse por este tipo de dificultades, entre otros factores.

Exención del IGIC

Pero además, Canarias aplicó también en aquel momento una exención del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para las compras online menores a ese importe. Una exención que a medida que el comercio electrónico ganaba músculo y comenzaba a perjudicar al tejido comercial del Archipiélago –hay que tener en cuenta que cada día se reparten 170.000 paquetes en las Islas– empezó a molestar todavía más a las tiendas físicas de las Islas, que sí pagan IGIC por cada una de sus ventas sin importar su importe y que la ven como una competencia desleal.

Ahora, el Gobierno de Canarias está planteándose suprimir esta exención. Así lo aseguró la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, quien apuntó que «al desaparecer esa exención en el ámbito aduanero para las compras de menos de 150 euros, ¿qué sentido tiene mantenerla en el IGIC?», sobre todo si se tiene en cuenta que los paquetes van a tener que pasar, sin exención, por aduanas. Aunque la decisión aún no está tomada, este será un trámite más que, de nuevo, encarecerá los productos, ya que se deberá pagar por ellos el tipo de IGIC correspondiente al artículo que se adquiera. En el caso de, por ejemplo, una botella de agua reutilizable con un precio de tres euros, 0,21 céntimos.

Al margen de esto, Asián sí reconoce que en el Gobierno hay preocupación por cómo puede afectar los cambios fiscales impuestos por Bruselas al desarrollo del comercio online en el Archipiélago. «Las empresas no tienen la misma disposición, la complejidad de la entrada a Canarias les disuade», expone. Y si ya había muchas que no realizaban envíos a las Islas, los nuevos trámites pueden incrementar el volumen de comercializadoras que descarten trabajar con el Archipiélago.

Política comercial

Sin embargo, Asián insiste en que el papel de la administración canaria es limitado. «Ya nos han confirmado que el arancel sí se aplicará en Canarias y ahora tenemos que enterarnos de cómo se va a tramitar», indica. Una vez tengan toda la información, se tomará la decisión de cómo se adaptará la Agencia Tributaria Canaria a estos cambios y si, finalmente, se suprime la exención del IGIC a las compras de menos de 150 euros.

Un tercer paso, explica Asián, será la reacción que puedan tener las empresas que realizan envíos a las Islas y si estos cambios fuerzan a su retirada, algo que la consejera agrupa en la política comercial de cada una de ellas.

La aplicación de los aranceles y las tasas será provisional hasta que en 2028 esté lista la reforma aduanera estructural del conjunto de la Unión. Lo que sí es cierto es que con esta modificación fiscal, Bruselas está marcando un rumbo diferente en lo que serán sus relaciones comerciales con estas grandes operadoras de terceros países, que habían encontrado en el mercado comunitario un excelente caldo de cultivo para sus productos y que, ahora, deberán reorganizar sus operaciones.

Pero, también, esto puede suponer una amenaza para un comercio online que tardó en despegar en el Archipiélago y que desde hace unos años empezaba a despuntar. Una situación que para muchos consumidores propensos a las compras online supone cerrar su catálogo de opciones. Mientras que los comercios locales lo ven con la esperanza de que, al menos, pueda mitigar las compras impulsivas low cost que se realizaban a través de estas plataformas.