Canarias empieza a notar la caída de ventas: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ya abaratan la vivienda

Después de varios años marcados por subidas continuas en el precio de la vivienda, el mercado inmobiliario empieza a mostrar señales de desaceleración en Canarias. Las dos capitales del Archipiélago, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, ya registran caídas interanuales en el precio de los pisos, en un contexto marcado por el descenso de las compraventas y el encarecimiento de las hipotecas.

Según los últimos datos del portal inmobiliario Pisos.com, Santa Cruz de Tenerife se sitúa entre las capitales españolas donde más baja el precio de la vivienda, con un descenso del 7% respecto al año anterior. Las Palmas de Gran Canaria también entra en terreno negativo, con una caída del 4%.

La situación supone un cambio significativo para el mercado canario, especialmente tras varios ejercicios en los que las Islas habían vivido una fuerte presión inmobiliaria impulsada por la demanda, el turismo residencial y la escasez de oferta.

Santa Cruz de Tenerife, entre las capitales donde más baja la vivienda

El ajuste de precios en Santa Cruz de Tenerife coloca a la capital tinerfeña entre las ciudades españolas donde más se abarata la vivienda. Solo Valladolid presenta una caída mayor.

Este descenso refleja un cambio de tendencia que ya comienza a percibirse en distintos puntos del país. Durante los últimos años, el aumento de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación han reducido la capacidad de compra de muchas familias, especialmente entre los jóvenes y quienes buscaban acceder a una primera vivienda.

En Canarias, donde los precios inmobiliarios habían crecido con intensidad en determinados municipios turísticos y zonas urbanas, la ralentización empieza ahora a trasladarse también a las capitales.

Las Palmas también entra en negativo

La situación no afecta únicamente a Tenerife. Las Palmas de Gran Canaria también registra un descenso en los precios de la vivienda, con una caída del 4% interanual.

Aunque el ajuste todavía es moderado comparado con otras etapas históricas del mercado inmobiliario, sí representa una señal de agotamiento tras años de subidas continuadas.

Los expertos señalan que el principal problema sigue siendo el acceso a la vivienda. La demanda continúa siendo elevada, pero muchas familias encuentran dificultades para ahorrar la entrada de una hipoteca o asumir cuotas mensuales más altas debido al euríbor.

El euríbor y la caída de compraventas enfrían el mercado

Entre enero y marzo de 2026 se formalizaron en España 178.473 compraventas de viviendas, lo que supone una caída del 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior. En la obra nueva, el descenso alcanza el 5,3%.

El aumento del euríbor ha sido uno de los factores clave en este enfriamiento. La subida de los tipos de interés ha encarecido las hipotecas y reducido el margen económico de muchos compradores potenciales.

Según recoge el análisis, la cuota mensual de las nuevas hipotecas se ha incrementado alrededor de un 8% entre febrero y mayo.

En un territorio como Canarias, donde el coste de la vivienda ya suponía una dificultad importante para gran parte de la población, el contexto financiero actual añade todavía más presión sobre quienes intentan comprar.

Canarias sigue teniendo un problema de oferta

Pese a la desaceleración, el mercado inmobiliario canario continúa condicionado por un problema estructural: la falta de vivienda disponible.

La escasez de suelo, la limitada construcción de vivienda nueva y la elevada demanda en zonas urbanas y turísticas siguen manteniendo tensión en muchas áreas del Archipiélago.

Además, el crecimiento de los alquileres durante los últimos años ha dificultado todavía más la capacidad de ahorro de muchas familias. Esto afecta especialmente a los jóvenes, que encuentran cada vez más complicado acceder a una vivienda en propiedad.

Diversos estudios apuntan a que España arrastra un déficit acumulado de cientos de miles de viviendas, una situación que también repercute directamente en Canarias.

El mercado inmobiliario entra en una nueva etapa

Los expertos consideran que el inmobiliario español está entrando en una fase de estabilización después del fuerte crecimiento registrado tras la pandemia.

Aunque no se esperan grandes desplomes de precios, sí comienzan a apreciarse ajustes en determinadas ciudades y una menor velocidad en las operaciones de compraventa.

En Canarias, el comportamiento de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas podría anticipar una nueva etapa marcada por un mercado menos acelerado y compradores más prudentes.

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Aun así, la elevada demanda y la falta de oferta continúan siendo factores clave que limitan una bajada más intensa de los precios.