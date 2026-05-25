El FMI avisa a España y pide que no se ponga tope al precio del alquiler pese a las pretensiones del Gobierno

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un serio aviso al Gobierno de España por una de las medidas en las que más ha insistido durante los últimos años. El organismo advierte de que mantener esta iniciativa podría generar nuevos problemas en el mercado del alquiler, al tensionar aún más la oferta disponible y dificultar el acceso a la vivienda.

La institución sostiene que limitar las rentas en determinadas zonas tensionadas corre el riesgo de reducir todavía más la oferta disponible de viviendas en alquiler, incrementando la presión sobre los precios y dificultando el acceso a jóvenes y familias con rentas medias y bajas.

Lucía Feijoo Viera

El aviso del FMI llega en pleno debate sobre la aplicación de la Ley de Vivienda y las declaraciones de zonas tensionadas en distintas comunidades autónomas. El organismo considera que intervenir los precios sin aumentar antes el parque residencial disponible puede generar importantes distorsiones económicas.

El FMI pide eliminar los controles de precios

El organismo internacional considera que las limitaciones al alquiler desincentivan a los propietarios y reducen la rentabilidad de poner viviendas en el mercado residencial. Según su análisis, muchos dueños optan por retirar sus inmuebles del alquiler tradicional cuando ven que hay inseguridad jurídica o restricciones sobre el precio que pueden cobrar.

Por ello, el FMI recomienda que los topes al alquiler no se prolonguen más allá de su periodo inicial de vigencia y plantea que cualquier medida de este tipo esté ligada a actuaciones concretas para aumentar la oferta de vivienda.

Además, el organismo cuestiona el modelo de zonas tensionadas y considera que solo deberían declararse si las administraciones se comprometen a impulsar nueva construcción, liberar suelo y agilizar licencias urbanísticas.

El análisis del FMI parte de una idea clara, el problema principal del mercado inmobiliario no es solo el precio, sino la escasez de viviendas disponibles. La institución considera que la solución pasa por aumentar de forma masiva la oferta tanto pública como privada.

Canarias, el ejemplo que preocupa al organismo

El análisis del FMI encaja especialmente con la situación que vive Canarias. El archipiélago se ha convertido en uno de los territorios donde más ha aumentado la presión sobre el alquiler en los últimos años.

El fuerte crecimiento del alquiler vacacional, unido a la escasez de vivienda pública y a la falta de nueva construcción, ha reducido drásticamente la oferta residencial en muchas zonas de las islas.

Ante esta situación, el Gobierno canario ha optado por endurecer la regulación del alquiler turístico en lugar de aplicar controles de precios masivos sobre el alquiler residencial. La nueva normativa autonómica sobre vivienda vacacional introduce restricciones como límites de densidad turística o exigencias de uso residencial previo.