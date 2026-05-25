El FMI avisa a España y pide que no se ponga tope al precio del alquiler pese a las pretensiones del Gobierno
El Fondo Moneterio Internacional cuestiona la Ley de Vivienda y alerta de que limitar las rentas puede reducir la oferta de pisos, disparar la inseguridad jurídica y agravar el problema de acceso al alquiler en zonas como Canarias
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado un serio aviso al Gobierno de España por una de las medidas en las que más ha insistido durante los últimos años. El organismo advierte de que mantener esta iniciativa podría generar nuevos problemas en el mercado del alquiler, al tensionar aún más la oferta disponible y dificultar el acceso a la vivienda.
La institución sostiene que limitar las rentas en determinadas zonas tensionadas corre el riesgo de reducir todavía más la oferta disponible de viviendas en alquiler, incrementando la presión sobre los precios y dificultando el acceso a jóvenes y familias con rentas medias y bajas.
El aviso del FMI llega en pleno debate sobre la aplicación de la Ley de Vivienda y las declaraciones de zonas tensionadas en distintas comunidades autónomas. El organismo considera que intervenir los precios sin aumentar antes el parque residencial disponible puede generar importantes distorsiones económicas.
El FMI pide eliminar los controles de precios
El organismo internacional considera que las limitaciones al alquiler desincentivan a los propietarios y reducen la rentabilidad de poner viviendas en el mercado residencial. Según su análisis, muchos dueños optan por retirar sus inmuebles del alquiler tradicional cuando ven que hay inseguridad jurídica o restricciones sobre el precio que pueden cobrar.
Por ello, el FMI recomienda que los topes al alquiler no se prolonguen más allá de su periodo inicial de vigencia y plantea que cualquier medida de este tipo esté ligada a actuaciones concretas para aumentar la oferta de vivienda.
Además, el organismo cuestiona el modelo de zonas tensionadas y considera que solo deberían declararse si las administraciones se comprometen a impulsar nueva construcción, liberar suelo y agilizar licencias urbanísticas.
El análisis del FMI parte de una idea clara, el problema principal del mercado inmobiliario no es solo el precio, sino la escasez de viviendas disponibles. La institución considera que la solución pasa por aumentar de forma masiva la oferta tanto pública como privada.
Canarias, el ejemplo que preocupa al organismo
El análisis del FMI encaja especialmente con la situación que vive Canarias. El archipiélago se ha convertido en uno de los territorios donde más ha aumentado la presión sobre el alquiler en los últimos años.
El fuerte crecimiento del alquiler vacacional, unido a la escasez de vivienda pública y a la falta de nueva construcción, ha reducido drásticamente la oferta residencial en muchas zonas de las islas.
Ante esta situación, el Gobierno canario ha optado por endurecer la regulación del alquiler turístico en lugar de aplicar controles de precios masivos sobre el alquiler residencial. La nueva normativa autonómica sobre vivienda vacacional introduce restricciones como límites de densidad turística o exigencias de uso residencial previo.
- El aparcamiento fantasma de Las Palmas de Gran Canaria: 900 plazas cerradas mientras los vecinos no encuentran sitio
- Ignacio Gallego, capitán marítimo: «La aseguradora del 'Hondius' insistía en venir al Puerto de Las Palmas porque entendía que la logística era más fácil aquí»
- Una de las peores ideas de un concejal de Las Palmas de Gran Canaria cumple 30 años: una ciudad para pobres
- La UD Las Palmas se enreda con el playoff ante un descendido y cabrea al Gran Canaria
- Al CB Gran Canaria ya sólo le queda rezar para salvar la categoría (80-87)
- Seis corredores renuncian a la Transvulcania para salvar la vida de un atleta con hipotermia en plena cumbre de La Palma
- Marta y Virginia Santana: las dos hermanas de Gran Canaria que cantarán al papa León XIV en su visita a Canarias
- La UD Las Palmas no quiere ser de Primera División