HiperDino celebra el Día de Canarias con una campaña dedicada a los productos de las islas

HiperDino, cadena de alimentación de capital canario, celebra el Día de Canarias con una campaña centrada en los productos elaborados en el Archipiélago y en el apoyo a los proveedores locales. La compañía ha lanzado un catálogo especial con ofertas y descuentos en una amplia selección de referencias canarias, disponible desde este lunes, 25 de mayo, hasta el próximo 8 de junio.

La promoción incluye productos frescos y envasados de las islas, entre ellos quesos, gofio, frutas, verduras, productos de charcutería y pescadería, además de marcas como Tirma, Isola o Emicela, entre otras.

La directora general de HiperDino en Canarias y Baleares, Olivia Llorca, destacó que la cadena quiere agradecer la confianza de sus clientes con una selección de productos locales a precios competitivos, reforzando al mismo tiempo su compromiso con el consumo de cercanía.

La campaña forma parte del proyecto ‘Desde Canarias, mirando al futuro’, con el que HiperDino ha desarrollado durante el mes de mayo distintas acciones didácticas, culturales y comerciales vinculadas al orgullo de ser canario.

La cadena de supermercados lanzará un catálogo que incluirá una amplia selección de productos tanto frescos como envasados de producción en las islas. / LP/DLP

Apoyo a los productores locales

HiperDino subraya que mantiene una apuesta firme por los proveedores de las islas. La cadena cerró 2025 con una inversión de 585 millones de euros en compras a productores canarios y trabajó con 380 empresas locales dedicadas a la producción de alimentos y otros productos.

Dentro de esas compras, el sector primario ocupa un papel destacado, con más de 96 millones de euros destinados a productos agrícolas, ganaderos y pesqueros. Solo en frutas y verduras, la compañía comercializó 40.000 toneladas, con una inversión aproximada de 40 millones de euros.

La cadena también ha impulsado este mes la cuarta edición del proyecto ‘Marcas Canarias Edición Limitada’, en el que participan 16 marcas del Archipiélago. Esta iniciativa ofrece productos canarios con diseños especiales en sus etiquetas, creados por ilustradores de las islas.

Una canción viral para celebrar Canarias

Como complemento a la campaña, HiperDino ha relanzado la canción ‘¡Son mis islas Canarias!’, que ha vuelto a tener una notable repercusión en redes sociales. Desde su difusión en TikTok, el tema ha superado las 140.000 impresiones, ha alcanzado a cerca de 100.000 personas y ha sido utilizado en más de 224 vídeos de usuarios.

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La compañía define esta pieza musical como un canto a la unidad y a las fortalezas del Archipiélago.