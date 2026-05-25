Mercadona dispara su apuesta por Canarias: 810 millones en compras al campo canarios y más de 5.100 trabajadores

Mercadona, empresa de supermercados físicos y venta online, cerró 2025 en Canarias con un aumento del volumen de compras a proveedores del Archipiélago y con un refuerzo de su red comercial, según los datos difundidos por la propia compañía.

El balance sitúa en más de 810 millones de euros las adquisiciones realizadas a proveedores canarios durante el último ejercicio y eleva a más de 700 el número de empresas con las que colaboró entre proveedores de producto, no comerciales y de servicios.

Infografía del impacto de Mercadona en Canarias 2025 / LP/DLP

En un contexto marcado por el debate sobre el peso del gran consumo en las economías regionales, estas cifras se interpretan como un indicador del grado de integración de la distribución con el tejido productivo local.

Mercadona enmarca estos resultados en su modelo de relación con proveedores, basado, según la empresa, en la transparencia, la confianza y acuerdos a largo plazo.

El producto local de Canarias

El desglose de la compañía incluye referencias a volúmenes de compra en el sector agroalimentario canario. Entre los productos citados figuran 70 millones de kilos de plátano, 7 millones de kilos de tomate, 5 millones de kilos de papa, 2,3 millones de kilos de sandía, más de 2 millones de kilos de aguacate, 1,8 millones de kilos de papaya y 1,2 millones de kilos de pimiento. La empresa presenta estas cifras como parte de su abastecimiento en el Archipiélago durante 2025.

Más allá del dato anual, la lectura de este volumen conecta con dos factores habituales en la cadena alimentaria insular: la necesidad de asegurar salidas comerciales estables para la producción local y el papel de la logística en un territorio fragmentado.

Mercadona vincula esa estrategia a su apuesta por el surtido de origen nacional siempre que sea viable por estacionalidad, calidad y cultivo, y apunta que más del 85% de su surtido es de origen nacional.

300 nuevos puestos de trabajo en Canarias en 2025

En términos laborales, Mercadona informa de la creación de 300 nuevos puestos de trabajo en Canarias en 2025 y sitúa su plantilla en más de 5.100 personas. En su balance, la compañía menciona medidas como la mejora de jornada con una semana más de vacaciones, la actualización ligada al IPC para consolidar poder adquisitivo y el uso de retribución variable mediante primas por objetivos, con pagos que han sido de dos mensualidades para trabajadores con menos de cuatro años y tres mensualidades para quienes superan esa antigüedad, detallan.

Papa canaria del proveedor Cadimisa en Mercadona. / LP/DLP

Estas medidas se enmarcan en una tendencia más amplia del sector, donde la retención de personal y la mejora de condiciones se han convertido en elementos clave en un mercado laboral tensionado por la competencia entre operadores, la estacionalidad y los cambios en hábitos de consumo.

20,7 millones de euros invertidos en las Islas

La compañía cifra en 20,7 millones de euros su inversión en Canarias durante 2025. De ese total, 17,5 millones se destinaron a la mejora de la red de tiendas y a la implantación de la sección Listo para Comer, su servicio de comidas preparadas, mientras que 3,2 millones se dirigieron a actuaciones en sus bloques logísticos de Ingenio (Gran Canaria) y Granadilla (Tenerife), además del almacén satélite de Fuerteventura.

En cuanto a la red comercial, Mercadona indica que abrió un supermercado en Las Palmas de Gran Canaria y reformó una tienda en Santa Cruz de Tenerife. Al cierre de 2025, la empresa contabiliza 82 supermercados en Canarias, con 71 adaptados a su modelo “Tienda 8”, 70 con sección Listo para Comer y 54 con puntos de carga para vehículos eléctricos.

Donaciones a entidades sociales

Dentro de sus políticas de prevención del desperdicio, Mercadona asegura haber donado 985 toneladas de alimentos aptos para el consumo en Canarias a 37 entidades sociales con las que colabora diariamente. La equivalencia aportada por la empresa sitúa ese volumen en más de 16.420 carros de la compra.

En el marco general, Mercadona añade que en 2025 sus compras en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4% más que el año anterior, y que su ecosistema de proveedores incluye a más de 14.000 empresas y más de 370 transportistas. La compañía relaciona estos datos con su estrategia de crecimiento compartido junto a proveedores e interproveedores especialistas.