Los precios hoteleros frenan en Canarias pero los empresarios sostienen en positivo la rentabilidad de sus negocios

Los precios de los hoteles han crecido en Canarias el 1,32% durante los últimos doce meses, según los últimos datos de la Encuesta de ocupación hotelera publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La merma de la demanda por la temprana llegada de la Semana Santa el pasado mes de abril -primeros días- en comparación con el año pasado -tercera semana- es en buena parte la clave, pero también el agotamiento de la búsqueda por la vía del precio de una rentabilidad que, no obstante, los empresarios del sector logran salvar (0,6%).

La Semana Santa representa tradicionalmente el punto de inflexión que separa la temporada alta, la de mayor presión de la demanda, del valle que el negocio alojativo atraviesa todos los años antes de recuperar algo de oxígeno en los meses puramente estivales. Por tanto, cuanto más tarde llegue, mayor será el tiempo de buenas cifras.

Menos clientes

En el cuarto mes del año llegaron al Archipiélago 889.770 visitantes, 51.614 menos que un año antes. De esa caída, que alcanzó el 5,48% en términos relativos fueron más responsables los mercados internacionales (-5,72%), más permeables al toque de corneta para el regreso a sus casas que marcan estas fiestas primaverales; el nacional, canarios incluidos (-4,54%) también contribuyó al descenso. Se echaron en falta 42.719 viajeros internacionales y 8.875 españoles.

El menor tamaño de la clientela se tradujo en una caída de las pernoctaciones, uno de los indicadores al que más atención prestan los empresarios. Se perdieron 254.217 noches facturadas en abril, siempre en comparación con el mismo mes de 2025. Una caída (-4,42%) que logra arañar un punto a la padecida por los viajeros.

Más tiempo

¿Por qué? Porque la duración de los viajes creció y aunque lo hizo levemente logró evitar dos años de caídas consecutivas. La estancia de los clientes se situó en los 6,18 días, cifra que reportó un avance del 1,1% hasta dejar el total en 5,49 millones. De nuevo con los extranjeros dotando de mayor solidez al descenso (-4,48%) que los nacionales (-3,95%).

A pesar del repunte inflacionario desatado tras el ataque estadounidense e israelí contra Irán y otros países de la zona del golfo Pérsico, los hoteleros han prescindido de la variable precio para mantener en positivo sus cuentas de resultados.

Hidroeléctrica, sol y viento

Cierto es que pueden hacerlo porque les favorece el sostenimiento de la factura eléctrica en niveles normales, lo que es posible por el comportamiento favorable de la meteorología (lluvias que multiplican la operatividad de las centrales hidráulicas) y la apuesta por las fuentes renovables. Esa ecuación y el momento -ni calefacciones a tope ni aires acondicionados- ha permitido que el mix de generación aparque la utilización del gas.

La rentabilidad de los negocios hoteleros no pasa por el incremento de los precios (49,44%) de los últimos años

No obstante, la rentabilidad de los negocios hoteleros no pasa por el incremento de los precios (49,44%) que se ha producido en los últimos años. A esta serie de subidas que se prolonga ya por cinco años ha de restarse el 30,14% que se despeñaron las tarifas alojativas en 2021 por el efecto de la pandemia.

Ofertas agresivas

Pocos podían abrir y los que lo hacían debían poner en marcha una estrategia de ofertas agresiva para atraer a una clientela que también escaseaba. De la diferencia entre la recuperación de los precios y el mencionado desplome hay que restar la evolución de la inflación en ese mismo lustro, que ha crecido un 18,6%. Resultado final, los hoteleros han ganado vía precios solo un 0,7% desde el final de pandemia.

Dicho de otro modo, han salvado el beneficio que, entonces sí, alcanzaron en la década pasada desde que los efectos de la crisis de 2008 comenzaron a disiparse. Entre 2014 y el estallido de la pandemia elevaron los precios un 30,41% y en ese periodo de tiempo los precios se mantuvieron estables, solo crecieron un 2,7%. En resumen, el margen vía precios hoteleros se elevó un 27,7%.

El 23,45% en cinco años

La misma estadística del INE expone que, siempre para los meses de abril, los ingresos por habitación disponible (Revpar), principal indicador para la rentabilidad hotelera acumulan subidas en los últimos cuatro años que alcanzan el 23,45% hasta quedarse en los actuales 112,81 euros.

Los ingresos por habitación disponible acumulan subidas en los últimos cuatro años que alcanzan el 23,45%

La tarifa media diaria (ADR), la otra gran variable para medir la salud del negocio alojativo, marca una evolución del mismo tenor y ligeramente superior (23,89%), si bien en el último año sí ha mostrado mejor salud (3,79%) que el Revpar (0,6%).