La Seguridad Social pagará 147 euros más al mes si han tenido hijos gracias al complemento de brecha de género

Los pensionistas canarios pueden recibir hasta 147 euros más al mes si cumplen los requisitos establecidos por la Seguridad Social. Se trata del complemento de brecha de género en las pensiones, una ayuda que pueden cobrar tanto mujeres como hombres en estos casos. Este ingreso extra supone un importante apoyo económico para muchas personas jubiladas o beneficiarias de una pensión contributiva.

Este complemento permite aumentar la cuantía mensual de la prestación de manera considerable. Esta ayuda sustituyó en 2021 al antiguo plus de maternidad. Su objetivo es compensar el impacto que el cuidado de los hijos ha tenido en muchas carreras profesionales y en las futuras pensiones.

El complemento de brecha de género se amplía de las mujeres a los hombres

Aunque en un principio estaba enfocado para las mujeres, la normativa actual también permite que los hombres puedan cobrarlo si acreditan que su trayectoria laboral se vio afectada tras el nacimiento o adopción de los hijos.

La ayuda se suma directamente a la pensión contributiva y se cobra en 14 pagas. Además, tiene una particularidad importante, no computa para el límite máximo de pensiones y tampoco afecta al complemento a mínimos.

La Seguridad Social reconoce este extra a quienes perciban una pensión contributiva de jubilación (excepto la jubilación parcial), incapacidad permanente o viudedad y hayan accedido a ella a partir del 4 de febrero de 2021. Otro requisito indispensable es tener al menos un hijo inscrito en el Registro Civil, ya sea biológico o adoptado.

El complemento de brecha de género se concede automáticamente a muchas mujeres cuando solicitan la pensión. Sin embargo, los hombres deben acreditar que el nacimiento o adopción tuvo consecuencias negativas en su carrera laboral. Para ello, la Seguridad Social exige demostrar periodos sin cotizar o una caída significativa en las bases de cotización tras el nacimiento del hijo.

Cuánto dinero se puede cobrar en 2026 por el complemento de brecha de género

La cuantía del complemento aumenta en función del número de hijos y este año queda fijada en 36,90 euros mensuales por cada uno, con un máximo de cuatro.

Así quedan las cantidades aprobadas para 2026:

Un hijo: 36,90 euros al mes

36,90 euros al mes Dos hijos: 73,80 euros mensuales

73,80 euros mensuales Tres hijos: 110,70 euros al mes

110,70 euros al mes Cuatro hijos o más: 147,60 euros mensuales

En términos anuales, esto supone hasta 2.066,40 euros extra repartidos en 14 pagas.

La normativa establece que este complemento no puede cobrarse simultáneamente por ambos padres. Solo uno de los progenitores tendrá derecho a percibirlo. Por regla general, la ayuda se asigna a la madre.

Sin embargo, un padre puede reclamarla si demuestra que su carrera profesional resultó más perjudicada y además, su pensión es inferior a la de la madre. En parejas del mismo sexo, el complemento se reconoce a quien tenga la pensión más baja.

El INSS no la concede durante la jubilación parcial y puede retirarse si existe una condena firme por violencia de género o por delitos contra los hijos. Tampoco pueden cobrarlo quienes hayan sido privados de la patria potestad mediante sentencia judicial.

Este complemento de brecha de género vuelve a ser un pilar fundamental dentro del sistema de la Seguridad Social.