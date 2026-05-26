Confirmado por el BOE: estos 26.000 trabajadores canarios tendrán jornada intensiva y reducida de 8:00 a 14:30 horas en verano de 2026

El verano está a la vuelta de la esquina y esto trae consigo ventajas para muchos trabajadores, como las vacaciones o la posibilidad de acogerse a una jornada intensiva durante los meses de más calor. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha confirmado que más de 26.000 empleados en Canarias de este sector tendrán una jornada reducida, con un nuevo horario de seis horas diarias, lo que les permitirá terminar antes su jornada y disfrutar de más tiempo libre por las tardes.

Los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) disfrutan desde el pasado 16 de abril de una nueva jornada laboral de 35 horas semanales, dejando atrás las 37,5 horas que tenían hasta entonces. Desde el 18 de mayo, todas las administraciones incluidas en esta medida, como ministerios, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, entre otros organismos, deben tener adaptados sus horarios a las exigencias del Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López.

El Ejecutivo defiende que esta reforma forma parte del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI y tiene el objetivo de modernizar el funcionamiento interno de la AGE, mejorar la conciliación y equiparar las condiciones laborales con el de muchas comunidades autónomas que ya aplicaban las 35 horas desde hace años. Además, se pretende favorecer la conciliación laboral y familiar.

Distribución de los trabajadores públicos en Canarias según su administración / La Provincia

La implantación de las 35 horas responde a una estrategia para reforzar el atractivo de la Administración General del Estado frente al sector privado y otras administraciones autonómicas. Durante años, muchos funcionarios estatales trabajaban más horas que empleados autonómicos o locales pese a depender igualmente del sector público. El Gobierno considera que esta diferencia generaba una brecha territorial entre trabajadores públicos. La reforma reduce además el cómputo anual de trabajo desde las 1.642 horas hasta las 1.533 horas sin aplicar recortes salariales.

Jornada intensiva desde el 16 de junio

La regulación publicada en el BOE establece que la jornada intensiva de verano se aplicará entre el 16 de junio y el 15 de septiembre. Durante ese periodo, los trabajadores públicos de la AGE realizarán una jornada continuada de 6,5 horas diarias de trabajo efectivo, frente a las siete horas habituales del resto del año.

En el turno de mañana, el horario general se moverá entre las 08:00 y las 15:00 horas, mientras que el turno de tarde se desarrollará entre las 14:30 y las 21:30 horas. La organización no será completamente rígida. El sistema mantiene un modelo mixto con tramos obligatorios de presencia y franjas flexibles de entrada y salida.

En el caso del turno de mañana, el tramo fijo obligatorio será de 09:00 a 14:00 horas. El resto del tiempo podrá completarse dentro de las bandas flexibles habilitadas por la Administración. Esto permitirá entrar a las 08:00 y salir a las 14:30 o comenzar a las 08:30 y terminar a las 15:00.

Además, el Gobierno amplía el periodo de jornada intensiva desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre para determinados empleados públicos que tengan responsabilidades familiares. Podrán acogerse quienes tengan hijos menores de 12 años, personas tuteladas o familiares con una discapacidad reconocida igual o superior al 33%. Con esto, Función Pública busca adaptar el calendario laboral al periodo de vacaciones escolares y facilitar el cuidado familiar durante los meses de verano.

El Ejecutivo también vincula esta reducción horaria con la mejora de la salud laboral, especialmente en un contexto marcado por el aumento de bajas relacionadas con estrés, agotamiento y sobrecarga. Más de 26.500 canarios que trabajan en la AGE se beneficiarán de la jornada intensiva que entrará en funcionamiento en unas semanas.