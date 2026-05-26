El Gobierno lo hace oficial: la Seguridad Social seguirá penalizando a los trabajadores canarios que se prejubilen con 40 años cotizados

Una de las cuestiones que sigue generando debate en la Seguridad Social es la penalización que sufren los trabajadores que quieren adelantar su jubilación antes de la edad legal. Aunque hayan cotizado durante décadas, quienes opten por retirarse antes de tiempo continúan sufriendo recortes en su pensión. Por ello, el Gobierno ha vuelto a aclarar que los canarios que quieran cobrar el 100% de la prestación deberán esperar a la edad fijada por la ley para acceder a la jubilación ordinaria, y descarta, de momento, quitar estas penalizaciones.

Los cálculos del Ejecutivo son muy claros y explican de manera razonada por qué se rechaza esta propuesta planteada por varios grupos políticos. Eliminar de forma directa los coeficientes reductores para quienes acreditan carreras laborales largas tendría un coste estimado de 3.358 millones de euros anuales, una cantidad que recaería sobre el sistema público de pensiones.

Un grupo de jubilados conversan en un banco / Juan Carlos Castro

Ese impacto económico se repartiría en dos grandes bloques:

Jubilación anticipada voluntaria: 1.354 millones de euros.

1.354 millones de euros. Jubilación anticipada involuntaria: 2.013 millones de euros.

Esta última modalidad afecta a las personas que se ven obligadas a retirarse antes de tiempo por causas ajenas a su voluntad, como un despido, la extinción del contrato o situaciones de fuerza mayor, entre otros supuestos.

Además, en el caso de las pensiones más altas, el coste sería todavía mayor, que es donde más se aplican los coeficientes reductores. Los recortes tienen un impacto importante en quienes cobran 2.000 euros o más al mes, por lo que eliminarlos supondría disparar aún más el gasto para el sistema público de pensiones.

Qué ocurre si adelantas la jubilación aunque tengas 40 años cotizados

Muchos trabajadores creen que haber cotizado durante 40 años o más elimina cualquier penalización al jubilarse antes de tiempo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad, porque la Seguridad Social mantiene recortes incluso en las carreras laborales más largas cuando el retiro se produce de forma voluntaria antes de la edad ordinaria fijada en 65 años si has alcanzado los 38 y 3 meses cotizados o 66 años y 10 meses (67 años en 2027) si no llegas a ese límite.

Coeficientes reductores en todos los meses / La Provincia / Seguridad Social

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años. Cuando deciden retirarse antes, se activan los coeficientes reductores, que disminuyen la cuantía mensual de forma permanente. Estos pueden disminuir la cuantía mensual entre un 21% y un 3%, en función de cuantos meses antes se produzca el retiro laboral. Cuanto más cerca esté el trabajador de la edad legal, menor será el descuento aplicado por la Seguridad Social.

La reforma de pensiones modificó la forma de aplicar estos coeficientes. Ahora, los recortes se calculan por meses y no por trimestres, lo que provoca que cada decisión tenga un gran impacto en la cuantía final que se cobrará durante toda la jubilación.

Por ello, muchos trabajadores analizan si realmente compensa dejar de trabajar antes de los 65 años o esperar para evitar una pérdida económica permanente en la prestación.