El INE lo hace oficial: las pernoctaciones en Canarias bajaron en Semana Santa, aunque ya superan los 24 millones en 2026

La Semana Santa siempre es una de las épocas más esperadas en Canarias, al tratarse de uno de los periodos del año con mayor llegada de turistas a las islas. Comercios, restaurantes y hoteles suelen registrar una facturación muy importante durante estas fechas, que representa una parte importante de sus ingresos anuales. Sin embargo, este año los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un descenso respecto al ejercicio anterior.

Los hoteles canarios cerraron abril de 2026 con una bajada de las pernoctaciones durante el mes de abril, en contraste con el comportamiento registrado a nivel nacional. Por el contrario, el conjunto de España logró incrementar ligeramente la actividad hotelera durante la Semana Santa y el inicio de la primavera.

Canarias registra una caída del 4,42% en abril

El archipiélago experimentó un retroceso tanto en viajeros como en noches contratadas. Los últimos datos publicados por el INE reflejan que los establecimientos hoteleros de Canarias contabilizaron 5,5 millones de pernoctaciones durante abril, lo que supone un descenso del 4,42% respecto al mismo mes del año anterior.

Número de viajeros que se han alojado en hoteles de Canarias﻿

La bajada también se trasladó al número de visitantes alojados en hoteles. En total, 889.770 turistas pasaron por establecimientos hoteleros de las islas, un 5,48% menos que hace un año.

Canarias se desmarca de la evolución nacional

El comportamiento del sector turístico en las islas contrasta con el registrado en el conjunto del país. A nivel nacional, los hoteles españoles alcanzaron 29,29 millones de pernoctaciones en abril, un 1,13% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por provincias, Sevilla fue la más elegida por los turistas, con un 75% de ocupación hotelera. Por su parte, Las Palmas se situó en el noveno puesto nacional, con un 70,2%, mientras que la provincia de Santa Cruz de Tenerife tuvo un 69.9% de ocupación durante el mes de abril, siendo la 11º.

Turistas caminando por el paseo de la playa de El Médano, en Tenerife. / Europa Press

Además, entre enero y abril cerca de 31 millones de viajeros utilizaron alojamientos hoteleros en España, consolidando la recuperación turística tras varios ejercicios marcados por la inflación y el encarecimiento de los viajes. Sin embargo, en Canarias la evolución fue más débil pese a seguir siendo uno de los grandes motores turísticos del país. En el acumulado del año, el archipiélago suma ya 23,91 millones de pernoctaciones hoteleras.

La ocupación hotelera se mantiene por encima del 68% con más hoteles abiertos y más empleo en el sector

A pesar de la caída de viajeros y pernoctaciones, la ocupación hotelera continuó en niveles elevados durante abril. Según los datos de Estadística:

El grado de ocupación media por plazas alcanzó el 68,67%.

La ocupación en fines de semana se situó en el 70,08%.

La estancia media llegó a las 6,18 noches por viajero.

Este último indicador mejoró ligeramente respecto al año anterior, con un incremento del 1,15%.

Gráfico que muestra la ocupación hotelera en Canarias durante el mes de abril de 2026.

Otro de los datos destacados del informe es el aumento del empleo vinculado a los establecimientos hoteleros del archipiélago. En abril permanecieron abiertos 598 hoteles en Canarias, un 2,22% más que hace un año. Además, el personal empleado en estos establecimientos alcanzó las 60.928 personas, lo que representa un incremento cercano al 3%. El número de plazas hoteleras ofertadas apenas sufrió variaciones y se mantuvo en torno a las 261.900.

El efecto calendario vuelve a alterar las comparaciones

El propio INE recuerda que las cifras de abril están condicionadas por el calendario de Semana Santa, un factor que distorsiona habitualmente las comparaciones interanuales del turismo.

Gráfico que muestra las plazas hoteleras disponibles en Canarias para abril de 2026.

La posición de estos festivos de Semana Santa cambia cada año y provoca desplazamientos de reservas entre marzo y abril. En periodos anteriores ya ocurrió algo similar, con campañas vacacionales repartidas de forma desigual según la fecha de celebración de la Pascua. Pese a ello, el retroceso en Canarias coincide con un contexto de cierta desaceleración del turismo nacional y europeo hacia el archipiélago, especialmente en algunos mercados tradicionales.

El descenso también afectó al turismo nacional. Durante abril, un total de 186.164 viajeros españoles se alojaron en hoteles de Canarias. La cifra mantiene la tendencia de moderación detectada en los últimos meses y refleja una caída respecto a ejercicios anteriores, en un contexto de inflación, lo que provoca el aumento del coste de los desplazamientos y el encarecimiento de los alojamientos turísticos.

El retroceso de abril llega en un momento especialmente sensible para el turismo canario, que encara la temporada alta de verano con la presión añadida del aumento de costes y la competencia creciente de otros destinos internacionales. El sector sigue pendiente de la evolución de las reservas de los próximos meses para comprobar si el descendo registrado durante la Semana Santa responde únicamente a un efecto puntual del calendario o anticipa una ralentización más profunda de la demanda turística en Canarias.