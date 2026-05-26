Carta abierta
Jonathan Andic abandona temporalmente la vicepresidencia en Mango para centrarse en el proceso judicial
El hijo del fundador de Mango anuncia una pausa temporal en sus funciones en el grupo para centrarse en su defensa legal
Jonathan Andic da un paso al lado en Mango. El hijo del fundador de Mango, a través de una misiva, ha anunciado este martes que pausará temporalmente sus funciones en el grupo para atender su estrategia de defensa. No obstante, Andic ha reiterado que conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales".
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