El 61% de los españoles cree improbable heredar una vivienda en un mercado cada vez más dependiente del apoyo familiar

La posibilidad de acceder a una vivienda en propiedad mediante una herencia sigue siendo una opción poco realista para buena parte de la población española.

La dificultad para comprar una casa, el incremento de los precios y las mayores exigencias hipotecarias han provocado que muchas familias dependan del patrimonio heredado para acceder al mercado inmobiliario.

Según los datos de Fotocasa Research, el 61% de los españoles considera poco o nada probable recibir una vivienda en herencia a lo largo de su vida.

Esta percepción refleja la creciente preocupación por la desigualdad patrimonial y las dificultades de acceso a la vivienda en España.

Frente a este escenario, solo un 39% considera bastante o muy probable acabar heredando un inmueble.

La investigación revela además que una herencia ya no garantiza una estabilidad inmediata para quienes esperan recibir una vivienda.

El 41% de quienes creen que heredarán una casa asegura que se trata de una posibilidad lejana sobre la que no organiza activamente su futuro.

Por otro lado, un 34% entiende esa futura vivienda como una forma de patrimonio o seguridad económica a largo plazo.

Solo un 26% reconoce tener ya planes concretos relacionados con el inmueble heredado, como vivir en él, venderlo o destinarlo al alquiler.

Estos datos reflejan un cambio en la percepción social de la vivienda heredada, cada vez más entendida como un activo económico.

El informe también pone el foco en la creciente dependencia de la ayuda familiar para acceder a una vivienda en España.

Las donaciones y herencias se han convertido en un mecanismo fundamental de apoyo, especialmente entre los jóvenes.

El aumento de los precios, el encarecimiento del crédito y la pérdida de capacidad adquisitiva han reducido notablemente las posibilidades de emancipación.

Según el estudio, las donaciones de viviendas y patrimonio de padres a hijos alcanzaron cifras récord durante 2025, superando las 225.000 operaciones.

Esta situación está generando una brecha cada vez mayor entre quienes cuentan con respaldo económico familiar y quienes no disponen de esa posibilidad.

El patrimonio heredado gana peso no solo en la transmisión de riqueza, sino también en las oportunidades reales de acceso a la vivienda.

Las viviendas heredadas continúan teniendo una presencia relevante dentro del mercado inmobiliario español.

En el primer semestre de 2026, el 16% de los propietarios que ofrecen actualmente una vivienda en venta o alquiler asegura haber recibido ese inmueble en herencia.

La compraventa concentra un mayor volumen de viviendas heredadas que el mercado del alquiler.

Dentro del mercado de compraventa, el 21% de los vendedores comercializa una vivienda heredada.

En cambio, en el mercado del alquiler solo el 12% de los arrendadores ofrece un inmueble heredado.

La diferencia evidencia que muchos propietarios prefieren vender la vivienda heredada antes que incorporarla al mercado del alquiler.

Entre quienes optan por vender, las razones personales y familiares son el principal motivo de la decisión.

El 27% evita alquilar por temor a problemas con el cobro de las rentas y otro 18% considera que el actual contexto de subida de precios es una buena oportunidad para vender.

Entre las principales preocupaciones de los propietarios aparecen el miedo a los impagos, el deterioro de la vivienda y la percepción de inseguridad jurídica.

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Todo ello favorece que muchas viviendas heredadas terminen entrando en el mercado de compraventa en lugar de aumentar la oferta de alquiler disponible.