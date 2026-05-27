El futuro del inversor privado pasa por diversificar y mirar al mundo

El futuro de los inversores privados pasa por la diversificación, la globalización y una visión más estratégica del patrimonio.

En un escenario marcado por la inflación, la volatilidad de los mercados y el cambio de ciclo en la renta fija, BBVA defendió la necesidad de mirar más allá del mercado local.

Los patrimonios privados deben ordenar sus carteras con visión de largo plazo y apoyarse en asesoramiento profesional para interpretar un entorno económico cada vez más complejo.

Álvaro Manteca, responsable de Estrategia y Análisis de Mercados de Banca Privada de BBVA, aseguró que España afronta 2026 desde una posición sólida, aunque marcada por la incertidumbre internacional.

Javier López destacó el crecimiento de BBVA en Canarias, donde la entidad gestiona 2.300 millones de euros en activos y más de 3.300 clientes.

El aumento del ahorro y del patrimonio refuerza la necesidad de un mayor análisis y de un acompañamiento profesional en la toma de decisiones financieras.

Fernando Liceras insistió en la importancia de contar con información rigurosa, visión de largo plazo y asesoramiento especializado para afrontar el actual entorno económico.

El encuentro tuvo como objetivo ayudar a interpretar el contexto económico, anticipar escenarios y tomar decisiones de inversión con mayor tranquilidad.

El asesoramiento financiero ya no consiste solo en seleccionar productos, sino en entender riesgos y estructurar el patrimonio para distintos escenarios.

En un contexto de incertidumbre, la planificación y la visión estratégica se convierten en factores tan importantes como la rentabilidad esperada.

Para los patrimonios canarios, el futuro de la inversión pasa por abrir las carteras a nuevas geografías, sectores y tipos de activo.

La geopolítica se consolidó como uno de los principales focos de preocupación por su impacto sobre la energía, la inflación y el crecimiento económico.

Manteca explicó que los riesgos inflacionistas son actualmente superiores a los riesgos recesivos debido al encarecimiento del petróleo y la tensión internacional.

Aun así, BBVA considera que el escenario central contempla una progresiva normalización del conflicto en Oriente Medio.

La renta fija atraviesa un entorno más complejo debido a las presiones inflacionistas y al deterioro fiscal de muchas economías desarrolladas.

Los bonos afrontan importantes desafíos, aunque una relajación del conflicto podría favorecer una recuperación futura de sus precios.

La renta variable continúa respaldada por motores estructurales ligados a la inteligencia artificial y los semiconductores.

Según Manteca, existe un superciclo de inversión que está generando impulso económico y soporte estructural para las bolsas.

La diversificación seguirá siendo esencial en un mercado dominado por la volatilidad y los rápidos cambios de narrativa económica.

Leonardo Fernández puso el foco en los mercados privados, un segmento que gana peso en las carteras de grandes patrimonios.

Los activos privados pueden aportar rentabilidad adicional, aunque también implican menor liquidez y una valoración más compleja.

La globalización de las carteras permite acceder a nuevas oportunidades y reducir la exposición a riesgos concentrados.

La diversificación por geografías, sectores y tipos de activo se consolida como una estrategia de protección y búsqueda de rentabilidad.

El mensaje final de BBVA fue de prudencia táctica, aunque con una visión constructiva y optimista a largo plazo sobre los mercados.

Fernando Liceras cerró el encuentro recordando que el activo más valioso que gestiona BBVA no son solo las inversiones, sino la confianza de sus clientes.